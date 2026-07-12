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HB Group

Узбекистан, Ташкент
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О застройщике

HB Group — девелоперская компания, создающая современную загородную недвижимость премиум-класса в Узбекистане.

Мы реализуем проекты полного цикла — от выбора земельного участка и разработки концепции до строительства и передачи полностью готового дома с дизайнерским ремонтом, мебелью и современной бытовой техникой.

Наша миссия — создавать недвижимость, которая не только обеспечивает высокий уровень комфорта и качества жизни, но и становится надежным активом, стоимость которого растет со временем. Мы создаем дома, в которые хочется возвращаться каждый день.

Услуги

Проектирование и разработка концепции
Создаем современные концепции загородной недвижимости, разрабатываем архитектурные решения и продумываем каждый элемент будущего проекта.

Строительство коттеджей и таунхаусов
Строим качественные дома с использованием современных технологий, надежных материалов и строгим контролем качества на каждом этапе.

Строительство коттеджных поселков
Реализуем масштабные проекты загородных поселков с единой архитектурной концепцией, благоустроенной территорией и развитой инфраструктурой.

Дома «под ключ»
Передаем полностью готовые к проживанию дома с дизайнерским ремонтом, мебелью, бытовой техникой и всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

Благоустройство территории
Создаем комфортную среду для жизни: дороги, освещение, озеленение, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и общественные пространства.

Инвестиции в недвижимость
Предлагаем объекты с высоким инвестиционным потенциалом, стоимость которых растет благодаря удачным локациям, качественному строительству и продуманной концепции.

Сопровождение клиентов
Обеспечиваем полное сопровождение на всех этапах — от выбора дома и оформления сделки до передачи ключей и послепродажной поддержки.

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Единый Центр Новостроек Более 10 000 квартир от проверенных застройщиков Ташкента • Лучшие цены от застройщиков • Скидки и акции • Закрытые старты продаж • Ипотека и рассрочка • Лучшие планировки. • Консультации по инвестициям • Сопровождение до получения ключей • Бесплатная приёмка кварт…
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