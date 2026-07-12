О застройщике

HB Group — девелоперская компания, создающая современную загородную недвижимость премиум-класса в Узбекистане.

Мы реализуем проекты полного цикла — от выбора земельного участка и разработки концепции до строительства и передачи полностью готового дома с дизайнерским ремонтом, мебелью и современной бытовой техникой.

Наша миссия — создавать недвижимость, которая не только обеспечивает высокий уровень комфорта и качества жизни, но и становится надежным активом, стоимость которого растет со временем. Мы создаем дома, в которые хочется возвращаться каждый день.