HB Group — девелоперская компания, создающая современную загородную недвижимость премиум-класса в Узбекистане.
Мы реализуем проекты полного цикла — от выбора земельного участка и разработки концепции до строительства и передачи полностью готового дома с дизайнерским ремонтом, мебелью и современной бытовой техникой.
Наша миссия — создавать недвижимость, которая не только обеспечивает высокий уровень комфорта и качества жизни, но и становится надежным активом, стоимость которого растет со временем. Мы создаем дома, в которые хочется возвращаться каждый день.
Проектирование и разработка концепции
Создаем современные концепции загородной недвижимости, разрабатываем архитектурные решения и продумываем каждый элемент будущего проекта.
Строительство коттеджей и таунхаусов
Строим качественные дома с использованием современных технологий, надежных материалов и строгим контролем качества на каждом этапе.
Строительство коттеджных поселков
Реализуем масштабные проекты загородных поселков с единой архитектурной концепцией, благоустроенной территорией и развитой инфраструктурой.
Дома «под ключ»
Передаем полностью готовые к проживанию дома с дизайнерским ремонтом, мебелью, бытовой техникой и всеми необходимыми инженерными коммуникациями.
Благоустройство территории
Создаем комфортную среду для жизни: дороги, освещение, озеленение, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и общественные пространства.
Инвестиции в недвижимость
Предлагаем объекты с высоким инвестиционным потенциалом, стоимость которых растет благодаря удачным локациям, качественному строительству и продуманной концепции.
Сопровождение клиентов
Обеспечиваем полное сопровождение на всех этапах — от выбора дома и оформления сделки до передачи ключей и послепродажной поддержки.