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Квартиры в Ташкентской области, Узбекистан

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Ахангаранский район
3
Кибрайский район
102
Зангиатинский район
8
Паркентский район
3
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196 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
$31 599
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Застройщик
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Квартира 2 комнаты в Бекабад, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бекабад, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
2-кават , 2-хонали квартира 🆕 Янги қурилган дом Кредити йўқ 💰 Нархи 17.000 $
$17 000
НДС
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Частный продавец
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
$32 201
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Застройщик
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BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Эшангузар, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 6/9
Продаётся квартира в Ташкенте, Янги Ҳаётский район Светлая квартира в новом жилом доме, п…
$66 999
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Агентство
OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
$45 686
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
$45 686
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 3 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/9
Срочная продажа. Дом в идеальном состоянии. Продается в таком же состоянии, как на фото. За …
$41 000
НДС
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/6
$42 962
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 4 комнаты в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Келес, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 13/16
Kvartira Sotiladi ЖК VEGAS TOWER Tuman: Yakkasaroy Manzil: SHOTA RUSTAVELY 4-xona 2-sanu…
$209 000
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Агентство
Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/6
$54 092
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
$44 848
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/4
Новомосковская  2\1\4 Общая площадь 58м2  Всё в шаговой доступности !  Удобная л…
$110 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Зангиата, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/12
Zangatinskiy rayon Mexnat 2-Xona 65 kvardat 4 etaj 12 etajka Narxi: 65.000$
$64 945
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Квартира 2 комнаты в Ахмад Яссави, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ахмад Яссави, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/8
Ибн сино Пальма ортида янги новостройка. 8 каватли дом 4 чи кават 2 хона 65 кв² Яп янги уй.…
$69 000
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Агентство
Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/6
$44 010
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/6
$30 847
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/12
Sizga ko‘chmas mulkka sarmoya kiritishning ajoyib imkoniyatini taklif etamiz - Chirchiqning…
Цена по запросу
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Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/6
$70 905
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 1 комната в 1-й Химпосёлок, Узбекистан
Квартира 1 комната
1-й Химпосёлок, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Продается уютная 1-комнатная квартира для комфортного проживания, площадь 30 кв.м., с техник…
$36 000
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Частный продавец
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Русский
Квартира 3 комнаты в Мирзо Улугбек, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мирзо Улугбек, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 3/5
Продаётся квартира   в  Мирзо Улугбекском районе  3\3\5  Хорошая локация  тел 90960…
$110 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 7/6
$61 092
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/9
Осталась последняя 2 комнатная квартира Специальное ограниченное предложение: Всего 7 50…
$626
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Частный продавец
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Квартира 4 комнаты в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 11/11
Цена по запросу
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Агентство
Tang Sulolasi
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/6
$69 604
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
$45 686
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/5
Квартира на Карасу 6  р-н Геофизика  2\1\5  Дом кирпичный   Сан.Узел  совмещенный  …
$47 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/11
«Сегодняшний карьер — это ценный актив завтрашнего дня. Его передала наша компания владельца…
Цена по запросу
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Агентство
Tang Sulolasi
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
$32 803
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 6/6
$67 951
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/6
$30 847
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Типы недвижимости в Ташкентской области

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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