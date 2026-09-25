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Жилье в Куйичирчикском районе, Узбекистан

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дома
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4 объекта найдено
Коттедж в Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Коттедж
Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Срочно уй сотилади! 📍 Қўйичирчиқ, Солдатский центр 🏠 3 хонали ҳовли ✨ Яхши ремонт қил…
$20 800
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Дом 3 комнаты в Кушек, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Кушек, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Ташкентская область, Куйчирчикский район, махалля Мушек (Ташовул), 3 постройки, дом 3 комнат…
$33 000
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Дом 5 комнат в Мингчинар (Благовещенский), Узбекистан
Дом 5 комнат
Мингчинар (Благовещенский), Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 1 124 м²
Количество этажей 1
Дом находится на улице Акмаль Икрамов 8А, W298+6P8 Благовещенское, Куйичирчикский район, Таш…
$22 000
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Дом 5 комнат в Янги хаёт, Узбекистан
Дом 5 комнат
Янги хаёт, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся семейное наследие — дом 150 м² + 19 соток (фактически 40 соток. Возможно увеличени…
$50 000
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Параметры недвижимости в Куйичирчикском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная