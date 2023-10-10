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62 объекта найдено
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Квартира
Сабзавот, Узбекистан
81 м²
9/18
К продаже представлена квартира в жилой комплекс "Ocean" расположенный на границе с Юнусаба…
547,96 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Сабзавот, Узбекистан
81 м²
12/18
К продаже представлена квартира в жилой комплекс "Ocean" расположенный на границе с Юнусаба…
602,75 млн сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат с гаражом, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
10
350 м²
1
Продаю 10 комнатный дом 10 соток эемли в Келесе Коктерек махалля Хайнама оринтир газовая за…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Келес, Узбекистан
3
1
400 м²
1
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Келес, Узбекистан
3
400 м²
1
#8395 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
1,64 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкентский район, Узбекистан
4
1
83 м²
4
Продаться квартира Юнусабадский район квартал 6 4/2/4 Французская планировка 83 м2 к…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом
Сабзавот, Узбекистан
1
28 м²
2/4
Продам квартиру 1/2/4 на массиве Ялангач Ориентир Аптека 999 Кирпичный дом Балко…
529,69 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкентский район, Узбекистан
4
1
95 м²
5/9
Юнусабад 16 квартал Улучшенная планировка! Комнат- 4 Этаж -5 Этажность -9 Площадь -95к…
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкентский район, Узбекистан
4
1
95 м²
4/5
Продается 4х комнатная квартира Юнксабадский район 15 квартал Площадь 84м2 , ремонт …
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкентский район, Узбекистан
3
1
88 м²
4/6
Район: #Алмазар Улица: МКАД и Северный Алмазар ЖК: "Cambridge Residence" Застройщик: Mura…
1,77 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
36 м²
3/5
Студияная квартира
284,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
36 м²
4/5
Студияная квартира
284,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
36 м²
5/5
Студияная квартира
284,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
29 м²
5/5
Студияная квартира
230,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
29 м²
4/5
Студияная квартира
230,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
29 м²
3/5
Студияная квартира
230,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
44 м²
5/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.
352,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
44 м²
4/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.
352,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
44 м²
3/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.
352,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
3
1
64 м²
2/5
Трехкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира сквозная.
512,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
2
1
62 м²
5/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
497,60 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
2
1
62 м²
4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
497,60 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
2
1
62 м²
3/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
497,60 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
38 м²
2/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
303,20 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
38 м²
1/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
265,30 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
37 м²
5/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
276,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
37 м²
4/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
276,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
37 м²
3/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
276,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
37 м²
2/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
276,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Шурб, Узбекистан
1
1
37 м²
1/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
258,30 млн сум
Рекомендовать
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