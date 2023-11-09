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57 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты с мебелью
Келес, Узбекистан
2
81 м²
8/9
#Себзар 3/8/9 панель комнаты раздельны с/уз раздельный с мебелью ремонт хороший балко…
1,01 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
4
98 м²
4/9
#Себзар #4комнатная 4/4/9 панель комнаты раздельны с/уз раздельный мебель техника части…
1,62 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
4
123 м²
3/5
#Лабзак Ц-12 4/3/5 123,26м2 #ипотека вариант СПЕЦ ПЛАН Тошкент шахар шайхантахур тумани …
2,09 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
3
74 м²
3/4
#Гунча 3/3/4 74м2 Тошкент шахар Шайхантахур тумани Бог куча Тип строения: панельная Планир…
1,02 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
4
82 м²
1/4
#К24 4/1/4 82м2 Тошкент шахар Олмазор тумани кора камиш 2/4 +падвал+3та+огород первый и …
1,06 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
4
82 м²
1/4
#К24 4/1/4 82м2 Тошкент шахар Олмазор тумани кора камиш 2/4 +падвал+3та+огород первый и …
1,06 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Келес, Узбекистан
3
204 м²
2/9
#МедГор 4/2/9 204м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор тумани медгородок банквский дом Т…
2,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Келес, Узбекистан
3
204 м²
2/9
#МедГор 4/2/9 204м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор тумани медгородок банквский дом Т…
2,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
3
120 м²
2/7
#Беруний 3/2/7 112,6+2-балкона 1,,30*8 общ-120м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор …
1,76 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
3
71 м²
2/4
#К24 3/2/4 71м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор тумани кора камиш 2/4 Тип строен…
873,96 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Келес, Узбекистан
3
100 м²
2/5
#Комолон 3/2/5 100м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Шайхантахур тумани Тип строения: …
2,03 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Келес, Узбекистан
4
204 м²
2/9
#МедГор 4/2/9 204м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор тумани медгородок банквский дом Т…
2,34 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Келес, Узбекистан
6
200 м²
2
#1688 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Хорошая планировка, проверенный хозяин, собственник Ташкент,…
516,99 млн сум
Рекомендовать
Комната
Келес, Узбекистан
24 м²
2/9
Продаётся бывшая общежитие девяти этажного дома на втором этаже на Тансыкбаева(Каракамыш). …
356,97 млн сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Келес, Узбекистан
5
1 м²
1
Продается частный дом в закрытой, цевильном махале. Новый евро ремонт, теплые полы, система …
5,54 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
3
70 м²
4/4
Срочно продается квартира в Алмазарском районе возле рынка Тансикбаева. Квартира без ремонта…
775,48 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
3
70 м²
4/4
Срочно продам квартиру на каракамыше возле базарчика Тансыкбаева. Полноценна 3х комнатная ба…
763,17 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
3
70 м²
4/4
Срочно продается квартира в Алмазарском районе возле рынка Тансикбаева. Квартира без ремонта…
775,48 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
1
38 м²
7/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Город Ташкент, Алмазарский район, махалля Чилтугон Жилой к…
302,81 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
1
38 м²
7/9
МЎЛЖАЛ: Ривера савдо мажмуаси ёнида 9 каватли Лифт Мавжут 1–хонали —37,5 кв.м 2–хонали— 39…
302,81 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
4
150 м²
2
Ушбу коттеджлар курилиш жараёнида. 5 ой ичида фойдаланишга топширилади Манзил: Олмазор тума…
1,17 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
4
120 м²
2
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры 95 000у.е Преимущество коттеджа никаких соседей под в…
1,17 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с c ремонтом
Келес, Узбекистан
4
150 м²
1/2
Ушбу коттеджлар курилиш жараёнида. 5 ой ичида фойдаланишга топширилади Манзил: Олмазор тума…
1,17 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
1
38 м²
5/7
МЎЛЖАЛ: Ривера савдо мажмуаси ёнида 9 каватли Лифт Мавжут 1–хонали —37,5 кв.м 2–хонали— 39…
302,81 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
1
38 м²
7/9
Tjm Strong Cities Adress: Toshkent shaxar, Olmazor tumani, Sebzor, Nurafshon aylanma ko‘chas…
302,81 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Келес, Узбекистан
2
40 м²
7/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-он, Чилтугон махалля Ор-р: ТЦ…
320,58 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
1
38 м²
7/9
МЎЛЖАЛ: Ривера савдо мажмуаси ёнида 9 каватли Лифт Мавжут 1–хонали —37,5 кв.м 2–хонали— 39…
302,81 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
2
47 м²
8/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-он, Чилтугон махалля Ор-р: ТЦ…
382,82 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
3
82 м²
7/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-он, Чилтугон махалля Ор-р: ТЦ…
664,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом
Келес, Узбекистан
1
38 м²
4/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-он, Чилтугон махалля Ор-р: ТЦ…
375,43 млн сум
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