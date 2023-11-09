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Жильё в Келес, Узбекистан

квартиры
37
дома
23
57 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с мебелью в Келес, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Келес, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Этаж 8/9
#Себзар 3/8/9 панель комнаты раздельны с/уз раздельный с мебелью ремонт хороший балко…
1,01 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 4/9
#Себзар #4комнатная 4/4/9 панель комнаты раздельны с/уз раздельный мебель техника части…
1,62 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Этаж 3/5
#Лабзак Ц-12 4/3/5 123,26м2 #ипотека вариант СПЕЦ ПЛАН Тошкент шахар шайхантахур тумани …
2,09 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 3/4
#Гунча 3/3/4 74м2 Тошкент шахар Шайхантахур тумани Бог куча Тип строения: панельная Планир…
1,02 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Этаж 1/4
#К24 4/1/4 82м2 Тошкент шахар Олмазор тумани кора камиш 2/4 +падвал+3та+огород первый и …
1,06 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Этаж 1/4
#К24 4/1/4 82м2 Тошкент шахар Олмазор тумани кора камиш 2/4 +падвал+3та+огород первый и …
1,06 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 204 м²
Этаж 2/9
#МедГор 4/2/9 204м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор тумани медгородок банквский дом Т…
2,34 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 204 м²
Этаж 2/9
#МедГор 4/2/9 204м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор тумани медгородок банквский дом Т…
2,34 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 2/7
#Беруний 3/2/7 112,6+2-балкона 1,,30*8 общ-120м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор …
1,76 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 2/4
#К24 3/2/4 71м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор тумани кора камиш 2/4 Тип строен…
873,96 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
#Комолон 3/2/5 100м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Шайхантахур тумани Тип строения: …
2,03 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Келес, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 204 м²
Этаж 2/9
#МедГор 4/2/9 204м2 #ипотека вариант Тошкент шахар Олмазор тумани медгородок банквский дом Т…
2,34 млрд сум
Дом 6 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 6 комнат
Келес, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
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516,99 млн сум
Комната в Келес, Узбекистан
Комната
Келес, Узбекистан
Площадь 24 м²
Этаж 2/9
Продаётся бывшая общежитие девяти этажного дома на втором этаже на Тансыкбаева(Каракамыш). …
356,97 млн сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Келес, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Келес, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 1 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом в закрытой, цевильном махале. Новый евро ремонт, теплые полы, система …
5,54 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Срочно продается квартира в Алмазарском районе возле рынка Тансикбаева. Квартира без ремонта…
775,48 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Срочно продам квартиру на каракамыше возле базарчика Тансыкбаева. Полноценна 3х комнатная ба…
763,17 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Срочно продается квартира в Алмазарском районе возле рынка Тансикбаева. Квартира без ремонта…
775,48 млн сум
Квартира 1 комната в Келес, Узбекистан
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Город Ташкент, Алмазарский район, махалля Чилтугон Жилой к…
302,81 млн сум
Квартира 1 комната в Келес, Узбекистан
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/9
МЎЛЖАЛ: Ривера савдо мажмуаси ёнида 9 каватли Лифт Мавжут 1–хонали —37,5 кв.м 2–хонали— 39…
302,81 млн сум
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Ушбу коттеджлар курилиш жараёнида. 5 ой ичида фойдаланишга топширилади Манзил: Олмазор тума…
1,17 млрд сум
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры 95 000у.е Преимущество коттеджа никаких соседей под в…
1,17 млрд сум
Квартира 4 комнаты с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Ушбу коттеджлар курилиш жараёнида. 5 ой ичида фойдаланишга топширилади Манзил: Олмазор тума…
1,17 млрд сум
Квартира 1 комната в Келес, Узбекистан
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/7
МЎЛЖАЛ: Ривера савдо мажмуаси ёнида 9 каватли Лифт Мавжут 1–хонали —37,5 кв.м 2–хонали— 39…
302,81 млн сум
Квартира 1 комната в Келес, Узбекистан
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/9
Tjm Strong Cities Adress: Toshkent shaxar, Olmazor tumani, Sebzor, Nurafshon aylanma ko‘chas…
302,81 млн сум
Квартира 2 комнаты в Келес, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Келес, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 7/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-он, Чилтугон махалля Ор-р: ТЦ…
320,58 млн сум
Квартира 1 комната в Келес, Узбекистан
Квартира 1 комната
Келес, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/9
МЎЛЖАЛ: Ривера савдо мажмуаси ёнида 9 каватли Лифт Мавжут 1–хонали —37,5 кв.м 2–хонали— 39…
302,81 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 8/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-он, Чилтугон махалля Ор-р: ТЦ…
382,82 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 7/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-он, Чилтугон махалля Ор-р: ТЦ…
664,70 млн сум
Квартира 1 комната с балконом в Келес, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Келес, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/9
Жилой комплекс «STRONG CITIES» Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-он, Чилтугон махалля Ор-р: ТЦ…
375,43 млн сум