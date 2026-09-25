Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юкарычирчикский район
  3. Жилая

Жилье в Юкоричирчикском районе, Узбекистан

;
дома
10
11 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Таунхаус 3 комнаты
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается Ташкентская область, Верхнечирчикский район, с. Иык Ота, 3 комнаты, двор 8 кв.м., …
$120
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом (Участок) НОВЫЙ ТАШКЕНТ  Посёлок Ахмад Ясавий(Свердлов).  Дом состояние кор…
$48 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Ким Пётр риэлтор . +99890 9530204
Языки общения
Русский
Коттедж 4 комнаты в Йик-Ата, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Йик-Ата, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Коттедж 4-комнатный Юкоричирчикский район Ориентир: Йик Ота, в махалле   ▪️Комна…
$130 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
$35 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
От нового парка Янги Узбекистан 2 км не доежая Янгибозор 3км тихий улица
$120 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 4 комнаты в Янгибазар, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Янгибазар, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом с участком 7,5 соток в центреЯнгибазара Юкоричирчикский район. Дом жилой,прове…
$75 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом в Бельсен, Узбекистан
Дом
Бельсен, Узбекистан
Площадь 8 м²
Количество этажей 1
$220 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский
Дом 6 комнат в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
$125 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский
Дом 4 комнаты в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 000 м²
Количество этажей 1
$80 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
$125 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский
Дом 4 комнаты в Янгибазар, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Янгибазар, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок (дом) в Янгибазаре Юкоричирчикский район 9 соток.  Площадь участка: 9 …
$210 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Юкоричирчикском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная