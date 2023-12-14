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Чимган
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Жильё в Чимган, Узбекистан
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4 объекта найдено
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Дом 7 комнат с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Чимган, Узбекистан
7
2 000 м²
2
Адрес : Бустонлик тумани Чимган Площадь земли : хужжат буйича 11 сотки жойида 20 сотки Площ…
3,96 млрд сум
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One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Чимган, Узбекистан
8
230 м²
2
Chimganda tayyor dacha sotiladi Tabiat quynida joylashgan
210,32 млн сум
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Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский
Дом 4 комнаты
Чимган, Узбекистан
4
400 м²
1
SROCHNA CHIMGANDA SOTILADI. Manzili: Bo'stonliq tumani, Chimgan Mo'ljal: NEBESA Yer maydoni…
742,32 млн сум
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Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский
Дом 5 комнат
Чимган, Узбекистан
5
214 м²
1
Бустонлик тумани, Чимган МФЙ да #участка сотилади хужжат асосида 6 сотих, амалда 9 сотих. 5…
804,18 млн сум
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One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский
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