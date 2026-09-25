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Жилье в Уртачирчикском районе, Узбекистан

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4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Уртасарай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Уртасарай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается дома,дача в Уртасарае. Кирпич,6,5 сот. 5 комнат(кухня и зал совмещены.)4 с.у. боль…
$300 000
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Агентство
SV Real Estate
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Дом 6 комнат в Уйгур, Узбекистан
Дом 6 комнат
Уйгур, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 17 м²
Количество этажей 1
Продается 6-комнатный дом расположенный в микрорайоне Дархан Уртачирчикского района Ташкентс…
$65 000
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Частный продавец
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Oʻzbekcha
Квартира в Янги хаёт, Узбекистан
Квартира
Янги хаёт, Узбекистан
Этаж 2/2
$42 000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
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Русский
BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Уртачирчикский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Уртачирчикский район, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
2 хонали уй сотилади уртачирчик тумани корасу, ремонти йок. Болап толашка келишса болади бош…
$32 000
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Частный продавец
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Русский

Параметры недвижимости в Уртачирчикском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная