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Жилье в Зангиатинском районе, Узбекистан

;
Назарбек
20
47 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ахмад Яссави, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ахмад Яссави, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/8
Ибн сино Пальма ортида янги новостройка. 8 каватли дом 4 чи кават 2 хона 65 кв² Яп янги уй.…
$69 000
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Ravshan Valiullin
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Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 3,5 sotix yerdagi 5 xonali korobka holatida uy. Uyda : 5 xona , oshxona , hojatho…
$67 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Зангиата, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/7
Срочно сотилади Янгихаёт тумани 3А .3/1/7. 60м² Можно в ипотека Ор-р метро 3 бекат Сквоз…
$68 000
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Ravshan Valiullin
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BPNBPN
Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 3,5 sotix yerdagi 5 xonali korobka holatida uy. Uyda : 5 xona , oshxona , hojatho…
$68 282
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Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Эшангузар, Узбекистан
Дом 5 комнат
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продажа дом 5-комнатный в Зангиотинском районе. ID R0047 ID: R0047 Продажа дом 5-комнатн…
$160 000
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КупиДом
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Дом 8 комнат в Тарнау, Узбекистан
Дом 8 комнат
Тарнау, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Продается 8-комнатный двухэтажный жилой участок площадью 10 соток с фасадом 30х33 метра. Име…
$170 000
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 7 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Назарбек Шлагбаум махалла 7 Соток 7 хона 2 этажли кадастрда 6 сот 500 кв.м Нархи: 87.000$
$86 985
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CENTRAL REALTY
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Квартира 3 комнаты в Эшангузар, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 6/9
Продаётся квартира в Ташкенте, Янги Ҳаётский район Светлая квартира в новом жилом доме, п…
$66 999
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Зангиата, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/12
Zangatinskiy rayon Mexnat 2-Xona 65 kvardat 4 etaj 12 etajka Narxi: 65.000$
$64 945
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CENTRAL REALTY
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Дом 6 комнат в Зангиата, Узбекистан
Дом 6 комнат
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Хасанбай Таш. Район 2.9сот 6ком 4санузла 220м2 75% готовности 150 000$ срочно В нашей баз…
$150 000
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CENTRAL REALTY
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Дом 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Назарбек , текстил , тарози 1.6 сотих 4 хона , 1 ошхона , 2 та санузел Подвал бор Тёплый …
$52 000
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CENTRAL REALTY
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Дом 15 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 15 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Цена по запросу
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agro
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Дом 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
Nazarbek Tarnovda yengi qurulgan 1.8 sotuli yevro remont hovli kotta koʻchadan 100 metr kirg…
$87 000
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NOZA Real Estate
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Дом 6 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 6 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
999962040 - Назарбек Тумани Мевазор махалла Тотли куча 15 уй - Орентир: Метан заправка Бешку…
$92 000
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ASR - Агентство недвижимости
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Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Срочно продается участок: - Зангиатинский район  - Назарбек Харакат - площадь участка: …
$90 000
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NOZA Real Estate
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Дом 3 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Назарбек токзорда 1.3 сотих шнамгина уй 3 та хона 2 санузел и кухния кўчага 30 м кўшнила ахи…
$54 000
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ASR - Агентство недвижимости
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Дом 7 комнат в Бозсу, Узбекистан
Дом 7 комнат
Бозсу, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЁТСЯ: КОТТЕДЖ (ЁШ ЛЕНИНЧИ) ▪️ Зангиатинский район махаля Ахмад Яссавий ▪️ Ориентир…
$130 000
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Toshkent Halol Uy-joy savdo
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Дом 5 комнат в Рамадан, Узбекистан
Дом 5 комнат
Рамадан, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
$130 000
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Ibrohim Real Estate
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Бозсу, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Бозсу, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
🚩 Тошкент тумани, Қизғалдоқ маҳалласида #новостройка сотилади Ⓜ️ 4 хона, 1-0 қаватлар, 4 қа…
$114 000
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Toshkent Halol Uy-joy savdo
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Квартира 3 комнаты в Уртааул, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Уртааул, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Занги-ота зиёритгох яакинда  3-4 хона килнган енги ремонт килнган 62 кв гишдан курлган  Бе…
$52 000
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NOZA Real Estate
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Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
999951030 - Тошкент Тумани Олтинтепа - Орентир: Тошми пости Рамадан - Майдони: 3 сотих - Хо…
$123 000
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ASR - Агентство недвижимости
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Дом 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
999957040 Назарбек - Тошкент вилояти Назарбек Мевазор махалла - Майдони: 2.5 сотих - Хонала…
$78 000
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ASR - Агентство недвижимости
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Дом 5 комнат в Уртааул, Узбекистан
Дом 5 комнат
Уртааул, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
999957040 Зангиота - Зангиота тумани, Тариқ тешар махалласи, Ёғду кўчаси 25 - Ориентир: Макт…
$97 000
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ASR - Агентство недвижимости
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Квартира 4 комнаты в Зангиата, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/4
$53 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Дом 5 комнат в Уртааул, Узбекистан
Дом 5 комнат
Уртааул, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
999957040 - Занги ота Тумани Туябогиз махалласи Тошкент кучаси Ориентир : Солничныйдан 1км у…
$116 000
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Агентство
ASR - Агентство недвижимости
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Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок в Ташкентской Области Назарбек угловой 4 сот. 5 комнат Обращаться по номеру:
$75 000
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Агентство
HUMO_GOLD
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Русский
Дом 7 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 7 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продажа Участка Состояние Черновая отделка Площадь 4 соток Есть подвал Цена 180 000 старт
$180 000
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Агентство
Elite Estate Broker
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Русский
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Дом 4 комнаты в Уртааул, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Уртааул, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
#Учаска Сотилади Тошкент тумани Коксарой ТошМи постан 3 км кирганда Майдони:3 Сотих Хоналар …
$145 000
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Агентство
Zamonaviy Uylar
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Русский
Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
999951030 - Тошкент Тумани Олтинтепа - Ориентир: Тошми постидан 3 км кирганда - Майдони: 2.…
$113 000
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Агентство
ASR - Агентство недвижимости
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Русский
Дом 5 комнат в Харакат, Узбекистан
Дом 5 комнат
Харакат, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
$120 000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
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Русский

Типы недвижимости в Зангиатинском районе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Зангиатинском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная