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Зангиатинский район
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Жильё в Зангиатинском районе, Узбекистан
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295 объектов найдено
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Квартира 1 комната с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
1
42 м²
4/4
Чиланзарский район,ориентир Домрабад Мечеть Продается квартира в панельном доме -1в2/4/4 -4…
669,72 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
1
33 м²
1/4
Чиланзарский р-н, 8 квартал Ор-р Райхон кафе 1/1/4 Новый Евро ремонт 33 кв. м. панель Мебе…
608,84 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
2
55 м²
3/7
Чиланзарский р-н, 1 квартал Продается квартира 2в3/3/7 55 кв.м Кирпич Авторский проект! С ме…
1,03 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
3
63 м²
3/4
Чиланзараский р-н, квартал 7 Продается уютная, чистая квартира на Чиланзаре у тихом и уютном…
901,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
1
35 м²
1/4
Чиланзарский р-н, 7 квартал Ор-р бассейн 1/1/4 С мебелью и техникой Школа, дет. сад, магазин…
602,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
2
30 м²
3/4
Свежие предложения для верных решений Чиланзарский район ,7 квартал,ориентир Октепа Продаетс…
590,57 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
3
50 м²
1/4
Чиланзар район, 3 квартал, ор-р: метро Новза Продается уютная квартира с новым ремонтом 2*³…
907,17 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
2
57 м²
6/9
СРОЧНО! Продается квартира в новостройке Чиланзарский р-н, ор-р «Узбекфильм» 2/6/9 57 кв.м…
943,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
2
50 м²
4/4
Чиланзарский р-н, 3-квартал Ор-р : метро Новза 2/4/4 50 кв.м Евроремонт с мебелью и техник…
828,02 млн сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
8
300 м²
1
Чиланзарский р-н,махалля Мукимий. СРОЧНО! Продается участок в элитной махалле! Дом имеет иде…
3,84 млрд сум
Рекомендовать
Дом 9 комнат с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
9
40 000 м²
1
Чиланзарский р-н, Домрабад. Ор-р на против запраки “mustag” Продается Участок! 4 сотки 9 ком…
2,35 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
1
30 м²
2/4
Чиланзарский р-н, Пионерская Продается квартира в кирпичном доме 1/2/4 30 кв.м Хороший рем…
596,66 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
2
49 м²
1/4
Продаётся квартира Чиланзар 16. 2в3/1/4 Панельный дом Комнаты смежные Санузел раздельный Рем…
791,49 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
3
72 м²
3/5
Продаётся квартира Чиланзар 26. 3/3/5 Кирпичный дом Комнаты раздельные Санузел раздельный Ре…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
3
68 м²
3/4
Продаётся квартира Чиланзар 9. 3/3/4 Панельный дом Комнаты Смежно раздельная Санузел раздель…
876,73 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
2
49 м²
4/4
Продаётся квартира Чиланзар 8 2в3/4/4 Панельный дом Комнаты смежные Санузел раздельный Ремон…
657,55 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
3
72 м²
4/9
Продаётся квартира 3/4/9 Чиланзар Дружба Народов Французская планировка Комнаты раздельные С…
1,22 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
3
65 м²
4/4
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 8 3/4/4 Панельный дом Комнаты Смежно раздельн…
791,49 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
2
48 м²
3/4
Продаётся квартира Чиланзар 21. 2/3/4 Панельный дом Комнаты смежные Санузел раздельный Ремон…
687,99 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом
Бешкурган, Узбекистан
1
34 м²
3/4
Продаётся квартира Чиланзар 24. 1/3/4 Панельный дом Санузел раздельный Ресторан средний чист…
547,96 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
2
54 м²
4/5
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 23 2/4/5 Кирпичный дом Балкон 2х6 Комнаты раз…
815,85 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
2
48 м²
3/4
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 10. 2в3/3/4 Панельный дом Балкон 1,5х3. Не то…
724,52 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
2
48 м²
1/4
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 19. 2в3/1/4 Панельный дом Балкон 1,5х3. торец…
694,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
3
68 м²
2/4
Продаётся квартира Чиланзар 7. 3в4/2/4 Панельный дом Балкон 1,5х3. Не торец Комнаты Смежно …
961,97 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
1
32 м²
4/4
Продаётся квартира Чиланзар 6. 1в2/4/4 Кирпичный дом Санузел совмещённый Балкон 1,30х3 С х…
560,13 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
2
54 м²
4/5
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 13. 2/4/5 Кирпичный дом Балкон 2х6. Не торец …
730,61 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
2
43 м²
5/5
Продаётся квартира Чиланзар 13. 2/5/5 Кирпичный дом Балкон 1,5х3. Торец Комнаты раздельные …
608,84 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Бешкурган, Узбекистан
3
72 м²
3/9
Продаётся квартира Чиланзар Дружба Народов 3/3/9 Французская планировка Комнаты раздельные С…
1,50 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом
Бешкурган, Узбекистан
1
27 м²
8/9
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 20. 1/8/9 Кирпичный дом Дом галирейного типа…
377,48 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
3
72 м²
5/9
Продаётся квартира 3/5/9 Чиланзар Метро Хамза (Новза) Французская планировка Комнаты раздель…
1,36 млрд сум
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Параметры недвижимости в Зангиатинском районе, Узбекистан
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