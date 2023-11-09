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Жильё в Кибрайском районе, Узбекистан

Кибрай
28
49 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ялангач, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ялангач, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Продаётся 2х комнатная квартира Балкон 2х6 Без ремонта Ориентир 7 поликлиника https://t.…
689,32 млн сум
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 1 131 м²
Количество этажей 2
Расположение: Кибрайский р-н Ор-р: Сампи, возле речки Состояние: с хорошим евроремонтом, тех…
8,00 млрд сум
Дом 3 спальни в Салар, Узбекистан
Дом 3 спальни
Салар, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом. Кибрай Ор-р областной Авир.        4 соток земли. Дом.1-но этажный.  …
1,29 млрд сум
Дом 20 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 20 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 20
Площадь 930 м²
Количество этажей 3
Предлагается в покупку Фешенебельный дом площадью 930 м2 (с учетом летних террас и внутренне…
11,69 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 2/9
#Юнусобод11 #Новостройка 3/2/9 Ориентир:MegaPlanet,Юнусобод Метро Ремонт:Евро Ремонт Планир…
1,69 млрд сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Кибрай, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 8 соток Квадрат участок на котором имеется дом старой постройки Отличное…
2,89 млрд сум
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
После поста Карамурт 1 км ,2эт Дом , 5 комнат без ремонта участок квадратный ,вторая дорог…
2,22 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Кибрай, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира недалеко ТТЗ 4 рядом автостанция. Махаля Бойжигит дом 77 серия кирпичн…
800,10 млн сум
Дом 3 комнаты с мебелью, с центральным отоплением в Кибрай, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью, с центральным отоплением
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 2,8 сотка дом из кирпича сырец, 3 комнаты 2 сан.узла имеется фруктовые дер…
615,46 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 2/9
Продам Квартиру: Ташкент - Район - Юнусобод 11 квартал Ориентир - Мегапланет #Комнат -3 Эт…
1,72 млрд сум
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
После поста Карамурт 1 км ,2эт Дом , 5 комнат без ремонта участок квадратный ,вторая дорог…
2,22 млрд сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Кибрай, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 8 соток Квадрат участок на котором имеется дом старой постройки Отличное…
2,89 млрд сум
Дом 3 комнаты с мебелью, с центральным отоплением в Кибрай, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью, с центральным отоплением
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 2,8 сотка дом из кирпича сырец, 3 комнаты 2 сан.узла имеется фруктовые дер…
615,46 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Кибрай, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира недалеко ТТЗ 4 рядом автостанция. Махаля Бойжигит дом 77 серия кирпичн…
800,10 млн сум
Дом 5 комнат с c ремонтом в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
999957040 Кибрай - Кибрай тумани, Парвоз махалласи - Ориентир: Уч кахрамондан 3 км - Майдони…
1,94 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом 6 соток Адрес: Ташкентский район махалля Бунёдкор 6 комнат общая площадь дома …
3,14 млрд сум
Дом 14 комнат с гаражом в Кибрай, Узбекистан
Дом 14 комнат с гаражом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 14
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 4
#Qibray tumani #Ulug'bek poselok manzil:Yadroviy instdan teparoda #4-ta binoli 1-Ta bino 4-…
4,92 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
#1286 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
560,07 млн сум
Дом 7 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продается участок Кибрайский район, ор-р Дурмон, 7комнатный, коробка, двухуровневый, 7 сото…
3,45 млрд сум
Дом 5 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,15 млрд сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Срочно продается дом в Новом Узбекистане Удобства: Холодильник, телевизор, п…
1,71 млрд сум
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом в Кибрай, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 673 м²
Количество этажей 3
Продаётся новая Hi-Tech Дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
3,69 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Кибрайский район. Ориентир: Салар ГЭС Продаётся 3-комнатная квартира на 1 этаже. …
467,75 млн сум
Коттедж 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
1,72 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 11 м²
Количество этажей 3
Продаётся новая Hi-Tech дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
5,54 млрд сум
Дом 3 спальни в Аргин, Узбекистан
Дом 3 спальни
Аргин, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Провёл с. с. с. д.о.м 6 соток, 3 км,3 с н.узл Есвтхытня къухня  Ознакомиться с этой загот…
1,62 млрд сум
Дом 1 комната в Кибрай, Узбекистан
Дом 1 комната
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Ориентир на центральном перекрестие Кибрая вправо до реки 20 мин от Ташкента 4 сотки
344,66 млн сум
Квартира в Кибрай, Узбекистан
Квартира
Кибрай, Узбекистан
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Представляем вашему вниманию 2х комнатную квартиру в центре кибрая в панелном 2х этажном до…
658,55 млн сум
Квартира в ТашГРЭС, Узбекистан
Квартира
ТашГРЭС, Узбекистан
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
К вашему вниманию представлена 3х комнатная квартира! На 4 этаже 4х этажного дома! Крыша н…
898,58 млн сум
Квартира в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 64 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию двух комнатную квартиру переделанную в трех комнатную в новост…
1,05 млрд сум

Типы недвижимости в Кибрайском районе

квартиры
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Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная