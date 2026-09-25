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Жилье в Кибрайском районе, Узбекистан

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Чирчик
24
Кибрай
37
187 объектов найдено
Дом в Аргин, Узбекистан
Premium Premium
Дом
Аргин, Узбекистан
Площадь 260 м²
Инвестиционный участок в одном из перспективных районов Кибрайского района! Продается зем…
$192 000
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
UP UP
Дом 7 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Yozda shahardan ancha salqin boladi. Basseyn va sauna mavjud. Barcha kommunikatsiya bor.
$650 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 618
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Агентство
Zamira Real Estate
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BPNBPN
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
$31 599
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
$32 201
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
$45 686
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
$45 686
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Дом 14 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 14 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 4
Уй Doʻrmonda joylashgan цена внизу Дом в Дурмене экологически чистая локация 14 сот…
$3,50 млн
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Агентство
REITATW
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Квартира 3 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/9
Срочная продажа. Дом в идеальном состоянии. Продается в таком же состоянии, как на фото. За …
$41 000
НДС
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/6
$42 962
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Дом 9 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 9 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 9 комнатный дом для большой семьи на 10 сотках. Общая площадь дома составляе…
$144 999
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Агентство
Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/6
$54 092
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Дом 4 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продам жилой дом, состоит из общей полезной площади 81,96кв.м с всеми подключенными централь…
$130 000
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Частный продавец
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Русский
Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Продаю шикарный ЕвроДом | Дурмень Адрес: Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон К…
$549 326
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Агентство
West End Consulting
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
$44 848
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/4
Новомосковская  2\1\4 Общая площадь 58м2  Всё в шаговой доступности !  Удобная л…
$110 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 862
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Агентство
Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/6
$44 010
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/6
$30 847
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/12
Sizga ko‘chmas mulkka sarmoya kiritishning ajoyib imkoniyatini taklif etamiz - Chirchiqning…
Цена по запросу
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Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
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Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/6
$70 905
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Дом 6 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Дом Мирзо Улугбекский район  Греческий Городок     Площадь участка 2 сотки 2-…
$220 000
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Агентство
SV Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 7/6
$61 092
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Дом 6 комнат в Дурмень, Узбекистан
Дом 6 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Кибрай, 4 сотки (12797)
$190 000
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Агентство
TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Кибрай, 1.7-соток (N 13614 )
$200 000
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Агентство
TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Гвардейский, 3 сотки (13575)
$240 000
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 8 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается капитальный Дом. Мирзо Улугбекский район, элитная махалля Амира Тимура Площадь у…
$880 000
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Агентство
SV Real Estate
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Особняк 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продам дом на СанИф (махалля Юкориюз) Ориентир: от Базара ТТЗ две остановки. Земельный у…
$2,00 млн
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/6
$69 604
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
$45 686
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Типы недвижимости в Кибрайском районе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная