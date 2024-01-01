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Жильё в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан

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2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Дом 9 комнат
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Тойтепа, Нурафшон 5 соток дом 2011 года, 300 м.кв., 9 комнат, баня. Ориентир Халк Банк. Цена…
742,78 млн сум
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Русский
Квартира 2 комнаты в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
🚩  Уртачирчик Туйтепада #квартира сотилади ✅ 2 хона, 2-қават, 4 қаватли уй (58м²) ✅2.5*…
503,58 млн сум
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Агентство
Real estate Nodirabegim
Языки общения
Oʻzbekcha