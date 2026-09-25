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Жилье в Чарваке, Узбекистан

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дома
13
13 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Чарвак, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Дача сотилади бочка мактаб масжидга яқин тинч яхши маҳаллада газ сув канализатсия бор дача ўзимики
$110 000
НДС
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Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Готовый бизнес! Сдавая дачу в аренду, вы можете зарабатывать до 200 долларов в день. ﻿﻿4 ком…
Цена по запросу
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Агентство
DLF Estate
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Дом 4 комнаты в Чарвак, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
$160 000
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Частный продавец
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BPNBPN
Дом 6 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 6 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дача Сотилади Бочкада жойлашган 0.04 га ерда жойлашган Сув канализация свет муаммо юк До…
$270 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Русский
Дом 6 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 6 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 2 110 м²
Количество этажей 1
Бустонлик тумани, Кизил сув МФЙ Чарвокда нотурар бино-иншоотлари билан сотилади 22 сотих ху…
$170 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Русский
Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
$260 000
НДС
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
сотилади дача Мулжал Хумсон булок Дача + участка ер майдони 8 сутик 2 га болинган 4 сутки…
$170 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Дом 3 комнаты в Чарвак, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 660 м²
Количество этажей 1
Bo'stonliq tumanida dam olish maskani qurilishi uchun noturar obyekt sotiladi. Barcha sharoi…
$320 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 2
Chorvoqdan #dacha qurmoqchimisiz? Maklerga aldanib qolmang! Bo’stonliq tumanidan o’zingiz x…
$50 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Bo'stonliq tumani Chorvoq shaharchasida tayyor dacha sotiladi. Barcha sharoitlari bor, Hujja…
$82 000
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One rieltor MCHJ
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Дом 4 комнаты в Чарвак, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 1
Адрес : Бустонлик тумани Амирсой Площадь земли : хужжат буйича 18 сотки Площадь дома : 214 …
$180 000
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One rieltor MCHJ
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Дом 8 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 8 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 1
Бустонлик тумани, АМИРСОЙ МФЙ да #участка сотилади хужжат асосида 12 сотих, амалда 22 соти…
$150 000
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One rieltor MCHJ
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Таунхаус 7 комнат в Чарвак, Узбекистан
Таунхаус 7 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
$350 000
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Частный продавец
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English, Русский, Oʻzbekcha