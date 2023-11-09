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Жильё в Янгибазар, Узбекистан

дома
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1 объект найдено
Дом 10 комнат с мебелью, с гаражом, с центральным отоплением в Янгибазар, Узбекистан
Дом 10 комнат с мебелью, с гаражом, с центральным отоплением
Янгибазар, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся дом в пригороде. Отличная инфраструктура: рядом парк Янги Узбекист…
1,85 млрд сум