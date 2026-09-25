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Жилье в Паркенте, Узбекистан

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дома
3
4 объекта найдено
Дом в Паркент, Узбекистан
Дом
Паркент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
🌿 ПРОДАЁТСЯ ДАЧА | ПАРКЕНТ   🏡 9 соток | 200 м² | 2 этажа 🏊 2 бассейна + сауна 🍽…
$160 000
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SquareLab innovative property solutions
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Дом 3 комнаты в Паркент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Паркент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продам небольшой дом на 13.5 сотках в самом экологически чистом пригороде в Паркентском райо…
$5 300
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Zamira Real Estate
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Русский, Oʻzbekcha
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Дом 5 комнат в Паркент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Паркент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Прекрасная новость для тех, кто ищет хороший загородный дом... Ташкентская обл., Паркентский…
$130 000
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LUKA ESTATE
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Русский
BPNBPN
Квартира 4 комнаты в Паркент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Паркент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 4/7
Продается 4/4/7 Паркентский Новостройка С мебелью и техникой
$99 000
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Витрина недвижимости
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