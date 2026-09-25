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Жилье в Ахангаранском районе, Узбекистан

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квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Нурабад, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Нурабад, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/4
Продаётся двухкомнатная квартира в Ахангаранском р., п. Нурабад городского типа. Квартира с …
$30 000
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Русский
Квартира в Нурабад, Узбекистан
Квартира
Нурабад, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/4
Продаётся двухкомнатная квартира в Ахангаранском р., п. Нурабад городского типа. Квартира со…
$30 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Нурабад, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Нурабад, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/4
Продаётся двухкомнатная квартира в Ахангаранском р., п. Нурабад городского типа. Квартира с …
$35 000
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Частный продавец
Языки общения
Русский
BPNBPN

Параметры недвижимости в Ахангаранском районе, Узбекистан

с видом на горы
Недорогая
Элитная