  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. Tang Sulolasi

Tang Sulolasi

Узбекистан, Нурафшан (Тойтепа)
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Наши агенты в Узбекистане
Aziz Gafurov
Aziz Gafurov
5 объектов
Агентства рядом
КВАДРО
Узбекистан, Узбекистан
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 47 Долгосрочная аренда 318 Краткосрочная аренда 1
Здравствуйте! Меня зовут Жамшид. С 10-летним опытом в сфере недвижимости Ташкента, я ваш надежный эксперт в операциях по продаже и аренде недвижимости. Я обещаю вам не только выгодные условия сделок, но и их реализацию в кратчайшие сроки. Моя цель — сделать процесс продажи или аренды максима…
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Premium Premium
PRO Silver
SquareLab innovative property solutions
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 25 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Jasur Rieltor Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
New House Elite
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 2
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Muzaffar Atajanov Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Назад Оставить заявку