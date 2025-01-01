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Дома с террасой в Ташкентской области, Узбекистан

Бостанлыкский район
23
Зангиатинский район
63
Кибрайский район
39
Паркентский район
3
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Янгиюльский район, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Янгиюльский район, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаю ипотека  или Меняю свою большую Дом Дачу в 2 этажа с большим подвалом. Кухня, туалет …
644,90 млн сум
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Русский

Типы недвижимости в Ташкентской области

коттеджи

Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

с гаражом
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