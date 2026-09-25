Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Бостанлыкском районе, Узбекистан

;
Чарвак
13
Чимган
7
Газалкент
5
38 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Чарвак, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Дача сотилади бочка мактаб масжидга яқин тинч яхши маҳаллада газ сув канализатсия бор дача ўзимики
$110 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бостанлыкский район, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается дача 6 соток. 3 комнаты .2 санузла. Баня, бассейн . Уютное место от городского шум…
$60 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Чимган, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чимган, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Продается премиальный дом в самом сердце Чимгана — одной из самых перспективных курортных зо…
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Дом 5 комнат в Ходжикент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ходжикент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается евро дача, в ходжакенте, очень удобное расположение, территория 6 соток, большой д…
$319 999
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
CENTRAL REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Газалкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Газалкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Чарвакское водохранилище — уникальная возможность для вашего инвестирования! Участок 20 сот…
$215 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Янгиаул, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Янгиаул, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
12 sotix dacha sotiladi (ichida samozaxvat bor dokumentalniy) yonida suv bor Ozis va bizne…
$100 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Готовый бизнес! Сдавая дачу в аренду, вы можете зарабатывать до 200 долларов в день. ﻿﻿4 ком…
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
DLF Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 20 комнат в Газалкент, Узбекистан
Дом 20 комнат
Газалкент, Узбекистан
Число комнат 20
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Бостанлыкский район Ориентир- бочка Дом/дача Комнат-20 Этажность-3 Площадь земли-18 соток …
$399 510
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
CENTRAL REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 10 комнат в Газалкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Газалкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
#Бостонлик #Хумсон -Ор-р Panoramic SPA Hotel - Участок: 8 соток - Этажность: 3 этажа - Общая…
$1,50 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Вилла в Бостанлыкский район, Узбекистан
Вилла
Бостанлыкский район, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Villa SANTORINI — готовая двухэтажная вилла площадью 580 м², созданная для тех, кто ценит пр…
$696 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
HB Group
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Бостанлыкский район, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продаётся Новый премиальный загородный дом в Чимгане для семейного отдыха и инвестиций 🌄 …
$250
НДС
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 2 комнаты в Газалкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Газалкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
🏡 ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ ДОМ В ГАЗАЛКЕНТЕ Продаётся новый, уютный дом 2026 года постройки в горо…
$60 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Чарвак, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
$160 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 6 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 6 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дача Сотилади Бочкада жойлашган 0.04 га ерда жойлашган Сув канализация свет муаммо юк До…
$270 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения
Русский
Дом 6 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 6 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 2 110 м²
Количество этажей 1
Бустонлик тумани, Кизил сув МФЙ Чарвокда нотурар бино-иншоотлари билан сотилади 22 сотих ху…
$170 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения
Русский
Дом 4 комнаты в Сиджак, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Сиджак, Узбекистан
Число комнат 4
Количество этажей 1
❗️Продаётся Свой Дом с Кадастром! в Горах Сиджак!❗️        ❗️ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ❗️   🟠…
$60 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
$260 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 6 комнат в Ходжикент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ходжикент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
$580 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты в Газалкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Газалкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Дом находится у подножья гор. Имеется фруктовый сад. Требует ремонта. Контактный номер : .
$55 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 8 комнат в Газалкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Газалкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Добротный особняк в красивом месте. Маленькая " Италия " всего час езды от города. Таш. О…
$420 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский
Дом 10 комнат в Бостанлыкский район, Узбекистан
Дом 10 комнат
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения
Русский
Дом 8 комнат в Чимган, Узбекистан
Дом 8 комнат
Чимган, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Chimganda tayyor dacha sotiladi Tabiat quynida joylashgan
$17 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат в Искандар, Узбекистан
Дом 5 комнат
Искандар, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Бустонлик туман Искандарда ховли 100 000 у.е умумий майдони 10 сот. Ориентир     "Хонбали…
$100 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 4 комнаты в Чимган, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чимган, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
SROCHNA CHIMGANDA SOTILADI. Manzili: Bo'stonliq tumani, Chimgan Mo'ljal: NEBESA Yer maydoni…
$60 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
сотилади дача Мулжал Хумсон булок Дача + участка ер майдони 8 сутик 2 га болинган 4 сутки…
$170 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения
Русский
Дом 3 комнаты в Чарвак, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 660 м²
Количество этажей 1
Bo'stonliq tumanida dam olish maskani qurilishi uchun noturar obyekt sotiladi. Barcha sharoi…
$320 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения
Русский
Коттедж 3 спальни в Чимган, Узбекистан
Коттедж 3 спальни
Чимган, Узбекистан
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 360 м²
Продаётся дача в Чимгане 13,5 соток рядом густой Лес Продаёт дачный участок в Чимгане: -…
$300 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Agent Nedvijimosti
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 2
Chorvoqdan #dacha qurmoqchimisiz? Maklerga aldanib qolmang! Bo’stonliq tumanidan o’zingiz x…
$50 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Bo'stonliq tumani Chorvoq shaharchasida tayyor dacha sotiladi. Barcha sharoitlari bor, Hujja…
$82 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
One rieltor MCHJ
Языки общения
Русский
Коттедж 8 комнат в Чимган, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Чимган, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 14 000 м²
Количество этажей 2
$270 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Типы недвижимости в Бостанлыкском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Бостанлыкском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная