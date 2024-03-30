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Дома в Куйичирчикский район, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Куйичирчикский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Куйичирчикский район, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 1 124 м²
Количество этажей 1
Дом находится на улице Акмаль Икрамов 8А, W298+6P8 Благовещенское, Куйичирчикский район, Таш…
316,38 млн сум
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Параметры недвижимости в Куйичирчикский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная