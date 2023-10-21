Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Келес
  3. Жилая
  4. Дома

Дома в Келес, Узбекистан

12 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Келес, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Келес, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Отличный вариант для расширяющейся семьи или для инвестиций В доме: 2 спальни, 1 комната га…
795,28 млн сум
Дом 5 комнат с гаражом в Келес, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом
Келес, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
#Olmazor #Taxtapul #Uchaska #2.7-Sotok Uglavoy 18,5×15,5 Manzil:Tagatapuldigi yangi qurila…
2,74 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом в Келес, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом
Келес, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Toshkent tumani #Участок #2-Соток #6-Hona Ориентир:Kirov Состояние:Korobka Тип строения:Sh…
856,45 млн сум
Дом 5 комнат с гаражом в Келес, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом
Келес, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
контактные номера Mirzo-Ulug'bek Centr Lunacharskiy Uchaska 1-Liniya 4-Sotok 3-hona Ra…
3,18 млрд сум
Дом 8 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Дом 8 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани Келесда (Киров) участка сотилади. Бетонка йулдан 1.5 км 3 сотихга пишган гиш…
1,70 млрд сум
Дом 8 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 8 комнат
Келес, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
#ховли #участок Тошкент туманида 3 соток ховли. Му́лжал: Келес Киров. (бетонкадан 1.5 км…
1,70 млрд сум
Дом 8 комнат с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Дом 8 комнат с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Участка сотилади. Тошкент тумани. Келес Кировда. бетонкадан 1.5 км Янги курилган. Этагида ал…
1,70 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Келес, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Келес, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся дом Келес Отличная инфраструктура: рядом парк, рестораны,торговый …
1,59 млрд сум
Дом 8 комнат с гаражом, с центральным отоплением в Келес, Узбекистан
Дом 8 комнат с гаражом, с центральным отоплением
Келес, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся Дома в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестор…
2,08 млрд сум
Дом 10 комнат с гаражом, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Дом 10 комнат с гаражом, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продаю 10 комнатный дом 10 соток эемли в Келесе Коктерек махалля Хайнама оринтир газовая за…
1,84 млрд сум
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг в Келес, Узбекистан
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1
1,35 млрд сум
Дом 3 комнаты в Келес, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
#8395  Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
1,65 млрд сум