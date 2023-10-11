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Дома в Юкоричирчикский район, Узбекистан

8 объектов найдено
Дом 4 комнаты с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Ховли Сотилади Тошкент шахар Бектемир райони 2,5 соток 4 хона Теплый пол, Янги евро ремонт. …
1,41 млрд сум
Дом 2 комнаты с кондиционером в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Дом 2 комнаты с кондиционером
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 10 соток . Участок разделенный . 2 участка по - 5- соток…
61,13 млн сум
Дом 2 комнаты с центральным отоплением в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 5- соток 2 комнаты Цена за сотку - 5 400 уе Телефон
66,02 млн сум
Дом 2 комнаты с центральным отоплением в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 5- соток 2 - комнаты Прямоугольный Цена - 5 300 уе Телефон
64,79 млн сум
Дом 2 комнаты с центральным отоплением в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 5- соток 2 - комнаты Прямоугольный Цена - 5 400 уе за сот…
66,02 млн сум
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается Участок угловой 18на 9  метров, 1,85 соток. Дом 3 комнаты Общая площадь -80м2 в…
709,05 млн сум
Дом 2 комнаты с центральным отоплением в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва. 5- соток 2 - комнаты Прямоугольный Цена - 5 400 уе за с…
66,02 млн сум
Дом 2 комнаты с центральным отоплением в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Дом 2 комнаты с центральным отоплением
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается Ориентир Бектимир пост. Ориентир Пин Кен Хва. Относится к Янги Хайетскому району. …
67,24 млн сум

Параметры недвижимости в Юкоричирчикский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная