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Дома в Чимган, Узбекистан

4 объекта найдено
Дом 7 комнат с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Чимган, Узбекистан
Дом 7 комнат с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Чимган, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Адрес : Бустонлик тумани Чимган Площадь земли : хужжат буйича 11 сотки жойида 20 сотки Площ…
3,96 млрд сум
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One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Чимган, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Чимган, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Chimganda tayyor dacha sotiladi Tabiat quynida joylashgan
210,32 млн сум
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One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский
Дом 4 комнаты в Чимган, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чимган, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
SROCHNA CHIMGANDA SOTILADI. Manzili: Bo'stonliq tumani, Chimgan Mo'ljal: NEBESA Yer maydoni…
742,32 млн сум
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One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский
Дом 5 комнат в Чимган, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чимган, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Бустонлик тумани, Чимган МФЙ да #участка сотилади хужжат асосида 6 сотих, амалда 9 сотих. 5…
804,18 млн сум
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One rieltor MCHJ
Языки общения: Русский