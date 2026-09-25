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Дома в Чимгане, Узбекистан

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7 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Чимган, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чимган, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Продается премиальный дом в самом сердце Чимгана — одной из самых перспективных курортных зо…
Цена по запросу
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Частный продавец
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Дом 8 комнат в Чимган, Узбекистан
Дом 8 комнат
Чимган, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Chimganda tayyor dacha sotiladi Tabiat quynida joylashgan
$17 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Дом 4 комнаты в Чимган, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чимган, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
SROCHNA CHIMGANDA SOTILADI. Manzili: Bo'stonliq tumani, Chimgan Mo'ljal: NEBESA Yer maydoni…
$60 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Русский
BPNBPN
Коттедж 3 спальни в Чимган, Узбекистан
Коттедж 3 спальни
Чимган, Узбекистан
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 360 м²
Продаётся дача в Чимгане 13,5 соток рядом густой Лес Продаёт дачный участок в Чимгане: -…
$300 000
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Коттедж 8 комнат в Чимган, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Чимган, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 14 000 м²
Количество этажей 2
$270 000
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Чимган, Узбекистан
Дом 7 комнат
Чимган, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Адрес : Бустонлик тумани Чимган Площадь земли : хужжат буйича 11 сотки жойида 20 сотки Площ…
$320 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Дом 5 комнат в Чимган, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чимган, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Бустонлик тумани, Чимган МФЙ да #участка сотилади хужжат асосида 6 сотих, амалда 9 сотих. 5…
$65 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Русский