Дома в Назарбек, Узбекистан

18 объектов найдено
Дом 15 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 15 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 3 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Назарбек токзорда 1.3 сотих шнамгина уй 3 та хона 2 санузел и кухния кўчага 30 м кўшнила ахи…
$54,000
Коттедж 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Зангиота тумани Назарбек Темир йул Санатория 1,5-сотих 5-хона 3-санузель Дом-200м² П…
$95,000
Дом 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
Nazarbek Tarnovda yengi qurulgan 1.8 sotuli yevro remont hovli kotta koʻchadan 100 metr kirg…
$87,000
Дом 12 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 12 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
#ховли #участок #назарбек Назарбекда Евро участка (каробка 80% иши битган) Ориентир: Пушкин…
$180,000
Дом 7 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 7 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продажа Участка Состояние Черновая отделка Площадь 4 соток Есть подвал Цена 180 000 старт
$180,000
Дом 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
#ховли #назарбек #участок Тошкент тумани. Назарбекда 2.5 соток ховли Му́лжал: Пушкин Уму…
$78,000
Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Срочно продается участок: - Зангиатинский район  - Назарбек Харакат - площадь участка: …
$90,000
Дом 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
999951030 - Тошкент район ОлтинТепа - Ориентир : Рисолат кафе - Майдони: 2.1 сотих - Хонала…
$93,000
Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок в Ташкентской Области Назарбек угловой 4 сот. 5 комнат Обращаться по номеру:
$75,000
Дом 10 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 10 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продаю 10 х комнатный дом в Кахрамоне 5 соток земли Рядом с центральной дорогой Цена 150000у…
$150,000
Дом 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
999957040 Назарбек - Тошкент вилояти Назарбек Мевазор махалла - Майдони: 2.5 сотих - Хонала…
$78,000
Коттедж 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается участки по адресу: Зангиотинский район, Назарбек, Махаля Мевазор. Площадь : 1, 6…
$77,900
Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
999957040 Назарбек - Назарбек тумани, Обод махалласи - Ориентир: Битонкадан 8 км - Майдони:…
$107,000
Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
999951030 - Тошкент Тумани Олтинтепа - Ориентир: Тошми постидан 3 км кирганда - Майдони: 2.…
$113,000
Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
999951030 - Тошкент Тумани Олтинтепа - Орентир: Тошми пости Рамадан - Майдони: 3 сотих - Хо…
$123,000
Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продаю 5 комнатный дом большая земля 18 сот в Назарбеке Харокат. Цена 150 000 у.е Есть дру…
$150,000
Дом 6 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 6 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
999962040 - Назарбек Тумани Мевазор махалла Тотли куча 15 уй - Орентир: Метан заправка Бешку…
$92,000
