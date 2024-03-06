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Виллы в Ташкентской области, Узбекистан

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кибрайский район, Узбекистан
Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 3
Продаётся 3-х уровневая Вилла, в стиле Хайтек.Общая жилая площадь 1,103 м2. Так же, имеется …
22,55 млрд сум
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Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

недорогая
элитная