Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ташкентская область
  3. Жилая
  4. Коттедж

Коттеджи в Ташкентской области, Узбекистан

;
Бостанлыкский район
4
Кибрайский район
11
Зангиатинский район
3
Ташкентский район
4
Коттедж Удалить
Очистить
29 объектов найдено
Коттедж в Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Коттедж
Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Срочно уй сотилади! 📍 Қўйичирчиқ, Солдатский центр 🏠 3 хонали ҳовли ✨ Яхши ремонт қил…
$20 800
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Кибрай, 1.7-соток (N 13614 )
$200 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Гвардейский, 3 сотки (13575)
$240 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Коттедж 5 комнат в Хасанбай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Хасанбай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Юнусабад #Хасанбой #МХасанбой - Ор-р Школа 313 - Соток - 2 - Фасад 10/20 - Этажность …
$260 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат в Алмалык, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продаётся уютный обжитой дом по адресу: улица Тинчлик 4-2. Участок 7,5 соток (750 м²). Дом …
$105 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Янгиаул, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Янгиаул, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
12 sotix dacha sotiladi (ichida samozaxvat bor dokumentalniy) yonida suv bor Ozis va bizne…
$100 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Сабзавот сити, 3,5 соток (12857)
$210 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Дермень, 2,5 соток (13299)
$255 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Бостанлыкский район, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продаётся Новый премиальный загородный дом в Чимгане для семейного отдыха и инвестиций 🌄 …
$250
НДС
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Коттедж 6 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Лимонария, 2 сотки (13517)
$285 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Лимонария, 2,5 соток (13686)
$240 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Кибрай, Дурмень, 2,2 соток (13727)
$180 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся современный 2-этажный коттедж в стиле хай-тек — Лимонария Площадь дома: 200 м² …
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Vector Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом (Участок) НОВЫЙ ТАШКЕНТ  Посёлок Ахмад Ясавий(Свердлов).  Дом состояние кор…
$48 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Ким Пётр риэлтор . +99890 9530204
Языки общения
Русский
Коттедж 4 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается современный 2-этажный коттедж с готовым ремонтом “под ключ” в зелёном и тихом райо…
$120 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Sayriddin Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается участки по адресу: Зангиотинский район, Назарбек, Махаля Мевазор. Площадь : 1, 6…
$77 900
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Коттедж 5 комнат в Алмалык, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается большой добротный  5-ти комнатный дом. Участок 9-соток.  + 5-соток рядом с домо…
$75 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
Ховли(коробка) Янги 16 йилликда сотилади 2,5 сотих 5 хонали кухня, хол. Подвал бутун уйнинг …
$130 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Хасанбай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Хасанбай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
#Продажа дома в Янги Хасанбае #Район -ташкентский район # 🏢5-комнаты  🏢2-этаж 🏢2-этажка …
$80 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Чимган, Узбекистан
Коттедж 3 спальни
Чимган, Узбекистан
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 360 м²
Продаётся дача в Чимгане 13,5 соток рядом густой Лес Продаёт дачный участок в Чимгане: -…
$300 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Agent Nedvijimosti
Языки общения
Русский
Коттедж 6 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продаются коттеджи в махалле САНИФ. Наружняя отделка сделана травертином . Внутренняя отдел…
$165 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Real.str
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
Уй Сотилади Нурафшон шахар Пишика 6 сотих 87000$ дагавор бор. Банк оркали толови-хам мавжуд …
$87 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Зангиота тумани Назарбек Темир йул Санатория 1,5-сотих 5-хона 3-санузель Дом-200м² П…
$95 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Языки общения
Русский
Коттедж 8 комнат в Чимган, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Чимган, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 14 000 м²
Количество этажей 2
$270 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Коттедж в Ташкентская область, Узбекистан
Коттедж
Ташкентская область, Узбекистан
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Продается шикарный коттедж в Кибрайском районе, на улице Гульзор. Комфортное жилье с пятью с…
$266 600
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Goodland Агентство Недвижимости
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 8 комнат в Зангиата, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам коттеджи в стиле хайтек по приемлемым ценам только до 15 февраля Рассрочка…
$80 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Коттедж 4 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается просторный 2-этажный коттедж в черновой отделке — с полностью завершённым фасадом …
$90 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Sayriddin Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
$140 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский
Коттедж 3 комнаты в Янгиюльский район, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Янгиюльский район, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаю ипотека  или Меняю свою большую Дом Дачу в 2 этажа с большим подвалом. Кухня, туалет …
$50 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная