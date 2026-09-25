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Дома в Янгибазар, Узбекистан

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2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Янгибазар, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Янгибазар, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом с участком 7,5 соток в центреЯнгибазара Юкоричирчикский район. Дом жилой,прове…
$75 000
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Дом 4 комнаты в Янгибазар, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Янгибазар, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок (дом) в Янгибазаре Юкоричирчикский район 9 соток.  Площадь участка: 9 …
$210 000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
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