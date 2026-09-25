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Дома в Янгиюльском районе, Узбекистан

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4 объекта найдено
Дом 9 комнат в Мирзо Улугбек, Узбекистан
Дом 9 комнат
Мирзо Улугбек, Узбекистан
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом | Мирзо-Улугбекский р-н  Мирзо-Улугбекский р-н , улица Ибн Сино, Лимонария  …
$400 000
НДС
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Агентство
West End Consulting
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Дом 11 комнат в Агротехник (Стаханов), Узбекистан
Дом 11 комнат
Агротехник (Стаханов), Узбекистан
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается дом в городе Янгиюль. 16 соток, ориентир Янгиюльский кардио-неврологический санато…
$13
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Частный продавец
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Русский
Коттедж 3 комнаты в Янгиюльский район, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Янгиюльский район, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаю ипотека  или Меняю свою большую Дом Дачу в 2 этажа с большим подвалом. Кухня, туалет …
$50 000
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Частный продавец
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Русский
BPNBPN
Дом 6 комнат в Мирзо Улугбек, Узбекистан
Дом 6 комнат
Мирзо Улугбек, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
2-каватли Участка ховли сотилади 15-сотух Янгийул тум м-39 трасса юзида жойлашган. Мирзо Улу…
$84 999
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Агентство
Real estate Nodirabegim
Языки общения
Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Янгиюльском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная