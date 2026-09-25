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Дома в Чирчике, Узбекистан

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6 объектов найдено
Дом 6 комнат в Чирчик, Узбекистан
Дом 6 комнат
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Заходите, живите и отдыхайте. Дом 6 сотых на берегу реки Чирчик, кроме того 2 сотых сад, у в…
$130 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в 1-й Химпосёлок, Узбекистан
Дом 5 комнат
1-й Химпосёлок, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 6 м²
Количество этажей 2
Продается дача! Элитный дачный поселок 6 соток по кадастру,по факту больше 2х этажный дом…
$190 000
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Baht Residence
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Дом 5 комнат в Чирчик, Узбекистан
Дом 5 комнат
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Bo'stonliq tumanida tayyor dacha sotiladi. Hamma sharoitlari bilan srochna sotiladi
$85 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Русский
BPNBPN
Коттедж 4 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается современный 2-этажный коттедж с готовым ремонтом “под ключ” в зелёном и тихом райо…
$120 000
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Sayriddin Real Estate
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Русский
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Коттедж 4 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается просторный 2-этажный коттедж в черновой отделке — с полностью завершённым фасадом …
$90 000
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Агентство
Sayriddin Real Estate
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Дом 3 комнаты в Аранчи, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Аранчи, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
$135 000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
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Русский

Параметры недвижимости в Чирчике, Узбекистан

с садом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная