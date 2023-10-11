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Дома в Паркентский район, Узбекистан

Паркент
2
2 объекта найдено
Дом 5 комнат с мебелью в Паркент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Паркент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Прекрасная новость для тех, кто ищет хороший загородный дом... Ташкентская обл., Паркентский…
1,59 млрд сум
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Паркент, Узбекистан
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Паркент, Узбекистан
Комнаты 12
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Продается загородная ДАЧА 40 соток,4 коттеджа, 2 бассейна, расположение на берегу реки, доку…
4,28 млрд сум

Параметры недвижимости в Паркентский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная