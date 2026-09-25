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Дома в Паркентском районе, Узбекистан

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Паркент
3
10 объектов найдено
Дом в Паркент, Узбекистан
Дом
Паркент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
🌿 ПРОДАЁТСЯ ДАЧА | ПАРКЕНТ   🏡 9 соток | 200 м² | 2 этажа 🏊 2 бассейна + сауна 🍽…
$160 000
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SquareLab innovative property solutions
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Дом 3 комнаты в Паркент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Паркент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продам небольшой дом на 13.5 сотках в самом экологически чистом пригороде в Паркентском райо…
$5 300
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Zamira Real Estate
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Дом 4 комнаты в Кызылтог (Красногорск), Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кызылтог (Красногорск), Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается дом в поселке Красногорск (Кызылтог), Ташкентская область. Комфортный 4-комнатный …
$30 000
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Частный продавец
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BPNBPN
Дом 3 комнаты в Паркентский район, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Паркентский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 5 м²
Количество этажей 1
$125 000
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Ibrohim Real Estate
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Дом 5 комнат в Паркентский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Паркентский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Коттедж Своя  Уч Тепа Урикзор Лагер  Сотик 2  Комната 5 та  Санузел: 3 та  Падвал: -1  …
$169 000
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NOZA Real Estate
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Дом 5 комнат в Паркент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Паркент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Прекрасная новость для тех, кто ищет хороший загородный дом... Ташкентская обл., Паркентский…
$130 000
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LUKA ESTATE
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Дом 5 комнат в Паркентский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Паркентский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
$148 000
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Ibrohim Real Estate
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Дом 8 комнат в Паркентский район, Узбекистан
Дом 8 комнат
Паркентский район, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 5 м²
Количество этажей 2
O'rikzor  mramir ko'cha  4.5 sotik  2 etaj  8 xona  2 ta zal. 3 ta sanuzil 2 oshxona  4 ta…
$250 000
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NOZA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Паркентский район, Узбекистан
Вилла 4 комнаты
Паркентский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 11 м²
Количество этажей 1
$160 000
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Ibrohim Real Estate
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Дом 5 комнат в Заркент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Заркент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 8 м²
Количество этажей 1
$77 000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
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Русский

Параметры недвижимости в Паркентском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная