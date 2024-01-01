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Дома в Газалкент, Узбекистан

1 объект найдено
Дом в Газалкент, Узбекистан
Дом
Газалкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Газалкентское водохранилище 2 дома 29,5 соток, Двух этажный дом: 1-й этаж кухня, большой хол…
9,44 млрд сум
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