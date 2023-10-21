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Дома в Кибрайском районе, Узбекистан

Кибрай
13
20 объектов найдено
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом 6 соток Адрес: Ташкентский район махалля Бунёдкор 6 комнат общая площадь дома …
3,12 млрд сум
Дом 14 комнат с гаражом в Кибрай, Узбекистан
Дом 14 комнат с гаражом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 14
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 4
#Qibray tumani #Ulug'bek poselok manzil:Yadroviy instdan teparoda #4-ta binoli 1-Ta bino 4-…
4,89 млрд сум
Дом 7 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продается участок Кибрайский район, ор-р Дурмон, 7комнатный, коробка, двухуровневый, 7 сото…
3,43 млрд сум
Дом 5 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,14 млрд сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Срочно продается дом в Новом Узбекистане Удобства: Холодильник, телевизор, п…
1,70 млрд сум
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом в Кибрай, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 673 м²
Количество этажей 3
Продаётся новая Hi-Tech Дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
3,67 млрд сум
Коттедж 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
1,71 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 11 м²
Количество этажей 3
Продаётся новая Hi-Tech дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
5,51 млрд сум
Дом 3 спальни в Аргин, Узбекистан
Дом 3 спальни
Аргин, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Провёл с. с. с. д.о.м 6 соток, 3 км,3 с н.узл Есвтхытня къухня  Ознакомиться с этой загот…
1,62 млрд сум
Дом 1 комната в Кибрай, Узбекистан
Дом 1 комната
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Ориентир на центральном перекрестие Кибрая вправо до реки 20 мин от Ташкента 4 сотки
342,58 млн сум
Дом 7 спален в Дурмень, Узбекистан
Дом 7 спален
Дурмень, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Дурмень, Саниф. Участок 7 соток. 10 комнат. Ремонт средний. Место хорошее, близк…
1,71 млрд сум
Дом 4 спальни в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 4 спальни
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый полноценный дом В 200 метрах от Ташкента!  Махалля Лимонарий  на против Феруз…
2,69 млрд сум
Дом 7 спален в Дурмень, Узбекистан
Дом 7 спален
Дурмень, Узбекистан
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается участок 7 соток Состояние дома коробка, 2этажа 3 уровня,на каждом этаже по 5…
4,28 млрд сум
Дом 2 комнаты с мебелью в Кибрай, Узбекистан
Дом 2 комнаты с мебелью
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Количество этажей 1
Продаю Дом дачный участок находиться в ДЖУМАБАЗАРЕ Таш обл. 9.7 соток вода свет рядом .жи…
489,40 млн сум
Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаю дом коробка в Кибрае 200кв.м ворота стоят окна пластиковые уже стоят ориентир Ташгрес…
672,93 млн сум
Дом 6 комнат с гаражом, с центральным отоплением, с c ремонтом в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат с гаражом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
Продаю дом в Кибрае 6 комнатный 6 сот земли после ремонта. вода в доме все удобства в доме.…
1,65 млрд сум
Дом 12 комнат в Дурмень, Узбекистан
Дом 12 комнат
Дурмень, Узбекистан
Комнаты 12
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
🔑#Продажа! #Евродом ⚜️Район: #Кибрай/ Дурмень  ⚜️Комнат: #12 ⚜️Этажность: 3 ⚜️Соток: 12 …
19,58 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью, с гаражом, в центре города в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с гаражом, в центре города
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 6
Количество этажей 2
Дом Мирзо-Улугбекский  район (Амир Темур Махалля), евроремонт, 6 комнат, 3 сотки, 4 санузла,…
4,65 млрд сум
Дом 5 спален со стеклопакетами, с c ремонтом в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 5 спален со стеклопакетами, с c ремонтом
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Буз Базар ор-р: Мирзо-Улугбекское РОВД (Мирзо-Улугбекский район) Комн…
7,10 млрд сум
Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
3,05 млрд сум

Типы недвижимости в Кибрайском районе

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Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

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