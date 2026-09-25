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Дома в Кибрайском районе, Узбекистан

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Чирчик
6
Кибрай
34
85 объектов найдено
Дом в Аргин, Узбекистан
Premium Premium
Дом
Аргин, Узбекистан
Площадь 260 м²
Инвестиционный участок в одном из перспективных районов Кибрайского района! Продается зем…
$192 000
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Дом 7 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
UP UP
Дом 7 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Yozda shahardan ancha salqin boladi. Basseyn va sauna mavjud. Barcha kommunikatsiya bor.
$650 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 618
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Zamira Real Estate
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BPNBPN
Дом 14 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 14 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 4
Уй Doʻrmonda joylashgan цена внизу Дом в Дурмене экологически чистая локация 14 сот…
$3,50 млн
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Агентство
REITATW
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Дом 9 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 9 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 9 комнатный дом для большой семьи на 10 сотках. Общая площадь дома составляе…
$144 999
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Агентство
Zamira Real Estate
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Дом 4 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продам жилой дом, состоит из общей полезной площади 81,96кв.м с всеми подключенными централь…
$130 000
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Продаю шикарный ЕвроДом | Дурмень Адрес: Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон К…
$549 326
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Агентство
West End Consulting
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 862
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Агентство
Zamira Real Estate
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Дом 6 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Дом Мирзо Улугбекский район  Греческий Городок     Площадь участка 2 сотки 2-…
$220 000
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SV Real Estate
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Дом 6 комнат в Дурмень, Узбекистан
Дом 6 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Кибрай, 4 сотки (12797)
$190 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Кибрай, 1.7-соток (N 13614 )
$200 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Гвардейский, 3 сотки (13575)
$240 000
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TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 8 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается капитальный Дом. Мирзо Улугбекский район, элитная махалля Амира Тимура Площадь у…
$880 000
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Агентство
SV Real Estate
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Особняк 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продам дом на СанИф (махалля Юкориюз) Ориентир: от Базара ТТЗ две остановки. Земельный у…
$2,00 млн
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 2,6 sotix maydondagi qobiq holatidagi ajoyib ikki qavatli uy. Uyning fasadi : 12,…
$85 500
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Zamira Real Estate
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Особняк в Дурмень, Узбекистан
Особняк
Дурмень, Узбекистан
Площадь 18 000 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже большой и уютный дом, идеально подходящий для комфортной жизни большо…
$1,20 млн
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 11 м²
Количество этажей 3
Продаётся новая Hi-Tech дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
$450 000
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LUKA ESTATE
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Русский
Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся свой Экологичный Участок 8 соток с Домом. Ориентир: Корамурт, Кирпичный Завод. Киб…
$320 000
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Частный продавец
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Дом 4 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 8 соток Квадрат участок на котором имеется дом старой постройки Отличное…
$235 000
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Агентство
Relax Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Дермень, 2,5 соток (13299)
$255 000
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TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в Кибрае, рядом с рекой. Участок 14 соток. Цена: 650 000 $. Продажа от собстве…
$650 000
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Частный продавец
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Коттедж 6 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Лимонария, 2 сотки (13517)
$285 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Лимонария, 2,5 соток (13686)
$240 000
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 4 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Сотилади ДУРМОНДА Бахор куча ориентир интернат больница 3 сотик 3спални 1зал большая кухня …
$158 000
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Агентство
Larisa Home Property
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Дом 12 комнат в Аргин, Узбекистан
Дом 12 комнат
Аргин, Узбекистан
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 2
Продается просторный дом в Кибрае Дом расположен в престижном районе Кибрая, рядом с Кибрай…
$720 000
НДС
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Чирчик, Узбекистан
Дом 6 комнат
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Заходите, живите и отдыхайте. Дом 6 сотых на берегу реки Чирчик, кроме того 2 сотых сад, у в…
$130 000
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Частный продавец
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Коттедж 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Кибрай, Дурмень, 2,2 соток (13727)
$180 000
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 3 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Zvezdochka turar-joy majmuasida 12 sotix ajoyib dala hovli uchastkasini sotaman. Shuningdek,…
$80 000
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Агентство
Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Дом 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается Срочно участок10 соток и 2 больших дома в живописном уютном и спокойном месте (Таш…
$235 000
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Дом 7 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$309 999
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TIAN Real Estate
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Типы недвижимости в Кибрайском районе

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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