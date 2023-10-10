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Дома в Ташкентский район, Узбекистан

Келес
3
3 объекта найдено
Дом 10 комнат с гаражом, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Дом 10 комнат с гаражом, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продаю 10 комнатный дом 10 соток эемли в Келесе Коктерек махалля Хайнама оринтир газовая за…
1,83 млрд сум
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг в Келес, Узбекистан
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1
1,34 млрд сум
Дом 3 комнаты в Келес, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Келес, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
#8395  Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
1,64 млрд сум

Параметры недвижимости в Ташкентский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная