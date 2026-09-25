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Дома в Ташкентском районе, Узбекистан

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Келес
17
28 объектов найдено
Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 998
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Zamira Real Estate
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Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 996
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Zamira Real Estate
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Дом 8 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 10 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся просторный двухэтажный дом в Келесе — 10,3 сотки Продаётся благоустроенный двух…
$300 000
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OTABEK REAL ESTATE
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BPNBPN
Дом 9 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 9 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 9 xonali ,2 kavatli 2.7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uy…
$230 096
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Zamira Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Хасанбай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Хасанбай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Юнусабад #Хасанбой #МХасанбой - Ор-р Школа 313 - Соток - 2 - Фасад 10/20 - Этажность …
$260 000
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Baht Residence
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Район: Юнусобод КФИ - Ориентир Парвоз,Уч Кахрамон пост - Жилая площадь: 400 м2 - Кол-во к…
$235 000
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REITATW
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Сабзавот сити, 3,5 соток (12857)
$210 000
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TIAN Real Estate
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Дом 9 комнат в Чигатай, Узбекистан
Дом 9 комнат
Чигатай, Узбекистан
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Зангиота АТП мозор кўчада участка сотилади. 9 хонаси бор.  8 сотих. фасад 24 метр. (24…
$165 000
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Частный продавец
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Дом 9 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 9 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 9 xonali ,2 kavatli 2.7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uy…
$230 068
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Агентство
Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 7 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом от собственника в Келесе Участок 5,5 соток, дом 7 комнат — отличный вариант д…
$95 000
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Частный продавец
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Дом 8 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 8 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани Келесда (Киров) участка сотилади. Бетонка йулдан 1.5 км 3 сотихга пишган гиш…
$139 000
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Агентство
UCOM
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Дом 11 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 11 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Продаётся отличный 3-уровневый дом в Келесе. Ориентир - супермаркет "Korzinka". Общая площ…
$300 000
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Агентство
Eugene Real Estate
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Дом 4 комнаты в Келес, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Келес, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
999957040 - Ташкент райони АлтынТепа. - Ориентир : Рисолат кафе - Майдони: 2.1 сотих - Хонал…
$92 000
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Агентство
ASR - Агентство недвижимости
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Срочно участка сотилади Манзил Тошкент тумани Сабзавот маҳалласи постдан 1км га етми кирил…
$180 000
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Агентство
RealtorUz Raximov
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Русский
Дом 8 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 8 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
#ховли #участок Тошкент туманида 3 соток ховли. Му́лжал: Келес Киров. (бетонкадан 1.5 км…
$139 000
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Агентство
UCOM
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Дом 5 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 5 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
контактные номера Mirzo-Ulug'bek Centr Lunacharskiy Uchaska 1-Liniya 4-Sotok 3-hona Razmer…
$260 000
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Агентство
Baraka
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Дом 5 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 5 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
#Olmazor #Taxtapul #Uchaska #2.7-Sotok Uglavoy 18,5×15,5 Manzil:Tagatapuldigi yangi qurila…
$224 000
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Агентство
Baraka
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
Ховли(коробка) Янги 16 йилликда сотилади 2,5 сотих 5 хонали кухня, хол. Подвал бутун уйнинг …
$130 000
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Частный продавец
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
350 метров от дороги за пределами Куктерака Ташкентского района Магазин «Атрофида», рядом со школой
$95 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Дом 4 комнаты в Келес, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Келес, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Тошкент тумани Куктеракдан утганда котта йулдан 350метр кирганда uchastka sotiladi 3.17 со…
$90 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Хасанбай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Хасанбай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
#Продажа дома в Янги Хасанбае #Район -ташкентский район # 🏢5-комнаты  🏢2-этаж 🏢2-этажка …
$80 000
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Агентство
SV Real Estate
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продаётся уютный евро дом в новой, элитной и тихой махалле Тутзор (напротив Юнус-Абад 19 ква…
$350 000
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Частный продавец
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Дом 4 комнаты в Келес, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Келес, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Отличный вариант для расширяющейся семьи или для инвестиций В доме: 2 спальни, 1 комната га…
$65 000
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Агентство
Витрина недвижимости
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Дом 5 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 5 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Toshkent tumani #Участок #2-Соток #6-Hona Ориентир:Kirov Состояние:Korobka Тип строения:Sh…
$70 000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество этажей 12
97 715 07 27
$140 000
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 6 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Срочно продается дом махяля Узумзор недалеко от моста келес. 6 комнат 2 х этажное строение, …
$175 000
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Агентство
Timur Realtor Estate
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Дом 8 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 8 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Участка сотилади. Тошкент тумани. Келес Кировда. бетонкадан 1.5 км Янги курилган. Этагида ал…
$139 000
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Агентство
UCOM
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Дом 4 комнаты в Гышткуприк, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Гышткуприк, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Ориентир: «Черняевка» таможенный Коттедж куча называется  От Юнусабадского рынка до дома 15…
$93 000
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Частный продавец
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Русский

Типы недвижимости в Ташкентском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Ташкентском районе, Узбекистан

с гаражом
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