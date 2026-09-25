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Дома в Кибрае, Узбекистан

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34 объекта найдено
Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 618
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Zamira Real Estate
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Дом 9 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 9 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 9 комнатный дом для большой семьи на 10 сотках. Общая площадь дома составляе…
$144 999
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Zamira Real Estate
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Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Продаю шикарный ЕвроДом | Дурмень Адрес: Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон К…
$549 326
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West End Consulting
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BPNBPN
Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 862
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 2,6 sotix maydondagi qobiq holatidagi ajoyib ikki qavatli uy. Uyning fasadi : 12,…
$85 500
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Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 11 м²
Количество этажей 3
Продаётся новая Hi-Tech дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
$450 000
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Агентство
LUKA ESTATE
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Русский
Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся свой Экологичный Участок 8 соток с Домом. Ориентир: Корамурт, Кирпичный Завод. Киб…
$320 000
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Частный продавец
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Русский
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Дом 4 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 8 соток Квадрат участок на котором имеется дом старой постройки Отличное…
$235 000
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Relax Real Estate
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Русский
Дом 4 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Сотилади ДУРМОНДА Бахор куча ориентир интернат больница 3 сотик 3спални 1зал большая кухня …
$158 000
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Larisa Home Property
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Дом 3 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Zvezdochka turar-joy majmuasida 12 sotix ajoyib dala hovli uchastkasini sotaman. Shuningdek,…
$80 000
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$309 999
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TIAN Real Estate
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Дом 9 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 9 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 9 комнатный дом для большой семьи на 10 сотках. Общая площадь дома составляе…
$144 999
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Zamira Real Estate
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Дом 10 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 10 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Кибрай Байткургон 2.2сотих 3 этажли 10 хона уй хар битта этажи да санузел бор нархи 140.000 …
$140 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Русский
Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Здравствуйте, представляю вашему вниманию дом в кибрае махалля сохибкор ( это где БТИ кибрая…
$130 000
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Частный продавец
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Русский
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Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 8 м²
Количество этажей 1
Локация: Таш обл., р-н Кибрай, Бунёдкор МФЙ, ул. Таянч, дом 13   8-соток  На террит…
$330 000
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Street Sales agent
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Кибрайский р-он Зафаробод ССГ Шарк МСГ ул.Кибрай Курортчи д.30, 31. Бывшая дача Крупская. …
$68 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Русский
Дом 14 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 14 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 14
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 4
#Qibray tumani #Ulug'bek poselok manzil:Yadroviy instdan teparoda #4-ta binoli 1-Ta bino 4-…
$400 000
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Baraka
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Русский
Дом 7 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
После поста Карамурт 1 км ,2эт Дом , 5 комнат без ремонта участок квадратный ,вторая дорог…
$180 000
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Zamonaviy Uylar
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Русский
Дом 7 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продается участок Кибрайский район, ор-р Дурмон, 7комнатный, коробка, двухуровневый, 7 сото…
$280 000
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Агентство
UCOM
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Русский
Дом 12 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 12 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 6 м²
Количество этажей 2
Район - Кибрайский  Улица - М. Белил Ориентир - улица Кибрайская, Хокимият Этажность - 2 …
$270 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Русский
Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
999957040 Кибрай - Кибрай тумани, Парвоз махалласи - Ориентир: Уч кахрамондан 3 км - Майдони…
$158 000
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Агентство
ASR - Агентство недвижимости
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Русский
Дом 3 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 2,8 сотка дом из кирпича сырец, 3 комнаты 2 сан.узла имеется фруктовые дер…
$50 000
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Агентство
Zamonaviy Uylar
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Русский
Дом 4 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 8 соток Квадрат участок на котором имеется дом старой постройки Отличное…
$235 000
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Агентство
Zamonaviy Uylar
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Русский
Дом 4 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Тошкент вилояти кибрай туманида срочно Ховли Сотилади 4.1 соток 1 санузел кухня кушнилар ахи…
$100 000
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Агентство
Street Sales agent
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Дом 20 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 20 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 20
Площадь 930 м²
Количество этажей 3
Предлагается в покупку Фешенебельный дом площадью 930 м2 (с учетом летних террас и внутренне…
$950 000
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Агентство
Domio
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Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Участка Сотилади Кибрай Ташгресда Селхоз Институтдан 3 км кирилади 2.6 Сотих 6 та хона 4 т…
$120 000
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Агентство
Zarnigor Real Estate
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Русский
Дом 7 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
$75 000
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Частный продавец
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Русский
Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом 6 соток Адрес: Ташкентский район махалля Бунёдкор 6 комнат общая площадь дома …
$255 000
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Агентство
Витрина недвижимости
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Русский
Дом в Кибрай, Узбекистан
Дом
Кибрай, Узбекистан
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
$400 000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
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Русский
Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 1
уй кибрай: Бу 6,5 сотокли участкани расмлари. Ремонт пайти олинган расмла боракан. Уборкада…
$180 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Русский