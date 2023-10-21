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13 объектов найдено
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Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Кибрай, Узбекистан
6
310 м²
1
Продаётся дом 6 соток Адрес: Ташкентский район махалля Бунёдкор 6 комнат общая площадь дома …
3,12 млрд сум
Рекомендовать
Дом 14 комнат с гаражом
Кибрай, Узбекистан
14
2 700 м²
4
#Qibray tumani #Ulug'bek poselok manzil:Yadroviy instdan teparoda #4-ta binoli 1-Ta bino 4-…
4,89 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Кибрай, Узбекистан
7
700 м²
2
Продается участок Кибрайский район, ор-р Дурмон, 7комнатный, коробка, двухуровневый, 7 сото…
3,43 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Кибрай, Узбекистан
5
200 м²
2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,14 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
6
160 м²
2
Здравствуйте! Срочно продается дом в Новом Узбекистане Удобства: Холодильник, телевизор, п…
1,70 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
8
673 м²
3
Продаётся новая Hi-Tech Дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
5
310 м²
2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью
Кибрай, Узбекистан
5
11 м²
3
Продаётся новая Hi-Tech дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
5,51 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 комната
Кибрай, Узбекистан
1
50 м²
1
Ориентир на центральном перекрестие Кибрая вправо до реки 20 мин от Ташкента 4 сотки
342,58 млн сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
5
200 м²
1
Продаю дом коробка в Кибрае 200кв.м ворота стоят окна пластиковые уже стоят ориентир Ташгрес…
672,93 млн сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с мебелью
Кибрай, Узбекистан
2
34 м²
1
Продаю Дом дачный участок находиться в ДЖУМАБАЗАРЕ Таш обл. 9.7 соток вода свет рядом .жи…
489,40 млн сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с гаражом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Кибрай, Узбекистан
6
6 м²
1
Продаю дом в Кибрае 6 комнатный 6 сот земли после ремонта. вода в доме все удобства в доме.…
1,65 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
6
300 м²
2
3,05 млрд сум
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