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KOMFORT KONSTRAKSHN

Samarqand viloyati, Samarqand sh. Rudakiy ko`chasi,16-uy
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KOMFORT KONSTRAKSHN
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Тип компании
Застройщик
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Новостройки
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Многоквартирный жилой дом ЖД"HOUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖД"HOUSE"
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: KOMFORT KONSTRAKSHN
ЖД"HOUSE"   Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!   Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг   В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни!   Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства.   Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE"    Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами.   В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!  
Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: KOMFORT KONSTRAKSHN
"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной. Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.   Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций. Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.   Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный вариант оплаты
Наши агенты в Узбекистане
Рахманов Даврон
Рахманов Даврон
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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