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ЖК SARTEPO.

Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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4
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О комплексе

ЖК SARTEPO.

Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка. 
По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры.

Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.

Местонахождение новостройки
Самарканд, Узбекистан
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ЖК SARTEPO.
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Цена по запросу
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