ЖК Мотид Корасув

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2026

Полное описание недвижимости. Новый проект смело бросает вызов времени и, несомненно, займет свое законное место в сердцах людей, которые ценят высокий уровень во всем. Владельцы квартир в Regnum Plaza имеют изысканный вкус, ценят и любят себя и своих близких, а также мудро вкладывают свои деньги в очень надежную и высокодоходную недвижимость, который будет только расти в цене со временем. Команда Murad Buildings всегда тщательно подходит к разработке каждого из своих проектов. Проект Regnum Plaza не стал исключением, который предназначен для того, чтобы предвидеть желания, удивлять взыскательных потребителей элитной недвижимости, и дать каждому члену семьи больше, чем предлагают невысказанные правила бизнес-класса.