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ЖК Мотид Корасув

Паст Даргомский район, Узбекистан
Цена по запросу
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6
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О комплексе

Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» —  строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.

 Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув.
Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов. 

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Паст Даргомский район, Узбекистан
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ЖК Мотид Корасув
Паст Даргомский район, Узбекистан
Цена по запросу
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