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NEW AVENUE SAMARKAND

Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumani, Dimishkibolo QFY Kimyogarlar qo'rg'oni
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NEW AVENUE SAMARKAND
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Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NEW AVENUE SAMARKAND
New Avenue – новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на улице Нарпайская, в стенах которого вы сможете пополнить запас энергии и сил, чтобы проживать каждый следующий день на все 100%. Здесь исторический Самарканд встречается с современностью. New Avenue» — новый жилой комплекс бизнес-класса в Самарканде, который строится для тех, кто ценит комфорт, уют и определенный стиль жизни. Жилой комплекс «New Avenue» - это идеальное место для вашего комфортного проживания. В процессе строительства мы тщательно следим за каждым этапом работ, чтобы убедиться в их точности и качестве. Наша команда профессионалов внимательно контролирует все процессы, чтобы все соответствовало высоким стандартам нашего жилого комплекса. Не упустите возможность приобрести свою мечту в ЖК «New Avenue». Здесь вы найдете идеальное сочетание качества, стиля и комфорта. Адрес: ул. Нарпайская, 123 Ориентир: напротив ДСК Базара Call center:
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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