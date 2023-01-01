ЖК «Atlas Group»
Квартиры с площадью:
от 60 кв.м до 168,3 кв.м
Тип оплаты: Рассрочка до 24 мес
Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром)
Отделка: черновая
Тип строения: Кирпичные дома
Количество этажей: 7
Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде.
Класс : Премиум-класса
Охраняемый двор
Подземный паркинг
Описание:
О жилом комплексе
Жилой комплекс «Atlas Group» — новый современный проект жилья в Самарканде с одноименным застройщиком — молодой перспективной строительной организацией «Atlas Group».
Проект предусматривает: семиэтажную застройку, 84 квартиры с эргономичными планировками, коммерческие помещения на цокольном этаже, подземный паркинг, передовые лифты с доступом в парковку и, конечно, высокое качество строения.
Сдача застройки в эксплуатацию планируется осенью 2024 года, но уже сейчас вы можете приобрести квартиру в нашем жилом комплексе.
Локация:
Адрес: город Самарканд, ул. Гагарина, 47
Ориентир: Бывший цветочный магазин «PALMA»
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.