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ЖК XAVAS

Мотрит, Узбекистан
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О комплексе

Добро пожаловать в жилой комплекс «XAVAS», разработанный компанией «ELIT ECO СITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам.

9-этажный возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты.

В "XAVAS" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким.

Семьям с детьми понравится "XAVAS".
Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений.

Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки.

Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном.

Выбирайте «XAVAS» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно. 

Местонахождение новостройки
Мотрит, Узбекистан
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ЖК XAVAS
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
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Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар» Виды оплат: При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна Счетчики Электрика до квартиры Перегородки из Гипсокартона   Тип постройки: Каркасно-ригельный, кирпич межквартирные перегородки кирпич. квартиры продаются без ремонта, коробка Высота потолков 3,3 м Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением   Инфраструктура: -Парковка наземная и -Удобное местоположение -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год
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