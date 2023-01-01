Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» — строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.
Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув.
Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.