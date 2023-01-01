город Самарканд, Узбекистан

Цена по запросу

ЖК “NUR” от застройщика "OLAM STROY" Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно. В настоящее время, застройщик OLAM STROY предлагает жителям городов благоустроенную жилую территорию, а также качественное и долговечное жильё. Территория жилого квартала ЖК NUR полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов.