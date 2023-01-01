ЖК SARTEPO.
Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка.
По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры.
Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.
ЖК “NUR” от застройщика "OLAM STROY"
Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно.
В настоящее время, застройщик OLAM STROY предлагает жителям городов благоустроенную жилую территорию, а также качественное и долговечное жильё.
Территория жилого квартала ЖК NUR полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.