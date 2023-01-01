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Global Avenue

Самарканд ул Чинабад 17
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Global Avenue
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Русский
Новостройки
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Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Global Avenue
Продается новостройки в элитном доме от 6 900 0000 квм. На Против Ширин Массив  этажность : 6-7 Первоначальный взнос начинается 20%  Рассрочка на 48 месяцев. Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3 м .
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Turkmanqishloq, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Global Avenue
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм. Первоначальный взнос 10% и Рассрочка на 48 месяцев  этажность : 6 Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3 м . Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.
Наши агенты в Узбекистане
Фотима Ахмаджонова
Фотима Ахмаджонова
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.