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ЖД"HOUSE"

город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖД"HOUSE"

 

Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!

 

Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг

 

В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни!

 

Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства.

 

Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE"

 

 Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами.

 

В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!

 

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
город Самарканд, Узбекистан
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ЖД"HOUSE"
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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ЖК Ulug’ House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’ House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасного и комфортного проживания. Если вы ищете новый дом для своей семьи или выгодное вложение в недвижимость, не упустите эту удивительную возможность купить квартиру в «ЖК Ulug’ House Residence»!   Инфраструктура   Жилой комплекс имеет красивый двор с пышным ландшафтом, который отлично подходит для прогулок и отдыха. Детская площадка оборудована для разных игр и является безопасной. Предусмотрен вместительный подземный паркинг, куда можно спуститься в лифте с любого этажа дома. Закрытая внутренняя территория с охраной и круглосуточным видеонаблюдением обеспечит вашу безопасность. А управляющая компания, которая состоит из садовников, уборщиц и сантехников сделают ваше проживание еще более комфортным.   У новостройки максимально удобная локация. Остановки общественного транспорта будут находиться совсем рядом. За школой, детским садом, клиникой не придется далеко ходить. В шаговой доступности будут парки, где вы можете отлично провести время с семьей или друзьями.   Цены на квартиры   Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами от 1 до 4 комнат. Цена за один квадратный метр начинается от 5 миллионов сум и можете оформить рассрочку на выгодных условиях.   Адрес: город Самарканд, улица Илгор 25 дом.
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