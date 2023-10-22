Новостройки в Джума, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Джума, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Ulug’ House Residence
ЖК Ulug’ House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’ House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасного и комфортного проживания. Если вы ищете новый дом для своей семьи или выгодное вложение в недвижимость, не упустите эту удивительную возможность купить квартиру в «ЖК Ulug’ House Residence»!   Инфраструктура   Жилой комплекс имеет красивый двор с пышным ландшафтом, который отлично подходит для прогулок и отдыха. Детская площадка оборудована для разных игр и является безопасной. Предусмотрен вместительный подземный паркинг, куда можно спуститься в лифте с любого этажа дома. Закрытая внутренняя территория с охраной и круглосуточным видеонаблюдением обеспечит вашу безопасность. А управляющая компания, которая состоит из садовников, уборщиц и сантехников сделают ваше проживание еще более комфортным.   У новостройки максимально удобная локация. Остановки общественного транспорта будут находиться совсем рядом. За школой, детским садом, клиникой не придется далеко ходить. В шаговой доступности будут парки, где вы можете отлично провести время с семьей или друзьями.   Цены на квартиры   Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами от 1 до 4 комнат. Цена за один квадратный метр начинается от 5 миллионов сум и можете оформить рассрочку на выгодных условиях.   Адрес: город Самарканд, улица Илгор 25 дом.