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Новостройки в Джума, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Джума, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Ulug’; House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’; House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасног…
Застройщик
Ulug’ House Residence
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Застройщик
Ulug’ House Residence
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