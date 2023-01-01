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IKROM STROY INVEST

"Samarqand viloyati, Samarqand sh. Bogichinor mahallasi, Gagarin ko'chasi, 76-uy "
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IKROM STROY INVEST
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: IKROM STROY INVEST
ЖК IKROM STROY INVEST Уважаемые наши клиенты хотим познакомить вас с масштабным строительством нового жилого комплекса премиум класса. Встречайте новый проект от компании IKROM STROY INVEST, которая успела привлечь внимание множество жителей Самарканда! Роскошный проект, просторные квартиры с большой квадратурой, современный комфорт, величественный архитектурный облик. Если хотите больше информации просим вас позвонить или оставить заявку. Не упустите возможность оказаться одними из первых людей , которые смогут приобрести недвижимость по специальной цене. Адрес город Самарканд, Азиз базар на против 7-ой школы.
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.