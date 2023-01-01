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ЖК New Avenue

Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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7
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О комплексе

New Avenue – новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на улице Нарпайская, в стенах которого вы сможете пополнить запас энергии и сил, чтобы проживать каждый следующий день на все 100%. Здесь исторический Самарканд встречается с современностью.
New Avenue» — новый жилой комплекс бизнес-класса в Самарканде, который строится для тех, кто ценит комфорт, уют и определенный стиль жизни.

Жилой комплекс «New Avenue» - это идеальное место для вашего комфортного проживания.

В процессе строительства мы тщательно следим за каждым этапом работ, чтобы убедиться в их точности и качестве. Наша команда профессионалов внимательно контролирует все процессы, чтобы все соответствовало высоким стандартам нашего жилого комплекса.

Не упустите возможность приобрести свою мечту в ЖК «New Avenue». Здесь вы найдете идеальное сочетание качества, стиля и комфорта.

Адрес: ул. Нарпайская, 123
Ориентир: напротив ДСК Базара
Call center:

Местонахождение новостройки
Самарканд, Узбекистан
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ЖК New Avenue
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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