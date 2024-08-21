Квартира в новостройке ЖК «Golden City»

Застройщик «MAROQAND STROY»
Самаркандская область
Название: ЖК Голден Сити
Цена: Договорная
Квартиры с площадью
от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м
Тип оплаты: Ипотека 100% оплата
Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром)
Отделка: готовая
Тип строения: Кирпичные дома
Количество этажей: 10 этажный
Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде.
Класс : Премиум-класса
Охраняемый двор
Подземный паркинг
Описание:
О жилом комплексе
Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты.
Квартиры в ЖК «Golden City»
Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевые профили нового поколения. Подземная парковка не заменимая часть жилого комплекса премиум сегмента.
Локация
Адрес: город Самарканд, ул.Абу Рейхана Беруни.
Ориентир: Поворот, Чайная фабрика.