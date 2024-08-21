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Квартира в новостройке ЖК «Golden City»

Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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13
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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Самаркандская область
  • Город
    Самарканд

О комплексе

Застройщик  «MAROQAND  STROY»

 Самаркандская область

Название:  ЖК Голден Сити 
Цена: Договорная 
Квартиры с площадью 
от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м 
Тип оплаты: Ипотека  100% оплата
Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром)
Отделка: готовая
Тип строения: Кирпичные дома
Количество этажей:  10 этажный 
Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде.
Класс : Премиум-класса
Охраняемый двор
Подземный паркинг

Описание: 

О жилом комплексе 

Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты.

Квартиры в ЖК «Golden City»

Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевые профили нового поколения. Подземная парковка не заменимая часть жилого комплекса премиум сегмента. 

Локация 
Адрес: город Самарканд,  ул.Абу Рейхана Беруни.
Ориентир: Поворот, Чайная фабрика.

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Самарканд, Узбекистан
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Квартира в новостройке ЖК «Golden City»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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