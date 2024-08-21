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Квартира в новостройке ЖК Ulug’ House Residence

Джума, Узбекистан
Цена по запросу
;
8
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Самаркандская область
  • Район
    Паст Даргомский район
  • Город
    Джума

О комплексе

ЖК Ulug’ House Residence

 

Новый жилой комплекс «Ulug’ House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасного и комфортного проживания. Если вы ищете новый дом для своей семьи или выгодное вложение в недвижимость, не упустите эту удивительную возможность купить квартиру в «ЖК Ulug’ House Residence»!

 

Инфраструктура

 

Жилой комплекс имеет красивый двор с пышным ландшафтом, который отлично подходит для прогулок и отдыха. Детская площадка оборудована для разных игр и является безопасной. Предусмотрен вместительный подземный паркинг, куда можно спуститься в лифте с любого этажа дома. Закрытая внутренняя территория с охраной и круглосуточным видеонаблюдением обеспечит вашу безопасность. А управляющая компания, которая состоит из садовников, уборщиц и сантехников сделают ваше проживание еще более комфортным.

 

У новостройки максимально удобная локация. Остановки общественного транспорта будут находиться совсем рядом. За школой, детским садом, клиникой не придется далеко ходить. В шаговой доступности будут парки, где вы можете отлично провести время с семьей или друзьями.

 

Цены на квартиры

 

Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами от 1 до 4 комнат. Цена за один квадратный метр начинается от 5 миллионов сум и можете оформить рассрочку на выгодных условиях.

 

Адрес: город Самарканд, улица Илгор 25 дом.

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Джума, Узбекистан
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Квартира в новостройке ЖК Ulug’ House Residence
Джума, Узбекистан
Цена по запросу
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Застройщик
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Застройщик
ART HOUSE
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Застройщик
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Языки общения
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