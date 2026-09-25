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Новостройки в Самаркандский район, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Чардара, Узбекистан
Цена по запросу
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм. Первоначальный взнос 10% и Рассрочка на 48 месяцев  этажность : 6 Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3…
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Global Avenue
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Застройщик
Global Avenue
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Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспок…
Застройщик
VOSTOCHNIY ELEMENT
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Застройщик
VOSTOCHNIY ELEMENT
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Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Добро пожаловать в жилой комплекс «XAVAS», разработанный компанией «ELIT ECO СITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 9-этажный возвышается и предла…
Застройщик
ELIT ECO СITY
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ELIT ECO СITY
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BPNBPN
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Атмосфера"
Карасу, Узбекистан
Цена по запросу
"Атмосфера" с девятью этажами архитектурной изысканности возвышается, отражая роскошь и комфорт. Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные квартиры и дома, каждое из которых представляет собой сочетание стиля и функциональности. В "ЖК Атмосфера" доступность сочетается с роскошью,…
Застройщик
Атмосфера
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Атмосфера
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Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены…
Застройщик
VOSTOCHNIY ELEMENT
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Застройщик
VOSTOCHNIY ELEMENT
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Русский
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