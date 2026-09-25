Новостройки в Самаркандский район, Узбекистан

Мотрит, Узбекистан

ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной. Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки. Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций. Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспок…