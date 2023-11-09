Новостройки в Самаркандский район, Узбекистан

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Продажа новостроек в Самаркандский район

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Многоквартирный жилой дом ЖК "Атмосфера"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Атмосфера"
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Атмосфера
"Атмосфера" с девятью этажами архитектурной изысканности возвышается, отражая роскошь и комфорт. Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные квартиры и дома, каждое из которых представляет собой сочетание стиля и функциональности. В "ЖК Атмосфера" доступность сочетается с роскошью, что делает его идеальным местом для дома вашей мечты. Наша приверженность созданию комфортной среды обитания отражена во многих удобствах, включая систему внутренней связи для повышения безопасности. Семьи с детьми превращают «ЖК Атмосфера» в рай радости. Наша хорошо спроектированная игровая площадка и детская комната обеспечивают комфортную среду для игр, обучения и развития ваших малышей. Парковка без проблем благодаря специальной парковке, которая обеспечивает безопасное место для вашего автомобиля, не беспокоясь о неудобствах парковки. Ваша безопасность очень важна для нас. «ЖК Атмосфера» оснащен безопасными устройствами наблюдения и системами видеонаблюдения, что обеспечивает безопасные условия проживания для вас и ваших близких.
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ELIT ECO СITY
Добро пожаловать в жилой комплекс «XAVAS», разработанный компанией «ELIT ECO СITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 9-этажный возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты. В "XAVAS" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким. Семьям с детьми понравится "XAVAS". Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном. Выбирайте «XAVAS» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно. 
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Qorasuv, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: VOSTOCHNIY ELEMENT
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены отдельные солнечные панели. Современный лифт. 12-этажный дом. Беспроцентная рассрочка.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: VOSTOCHNIY ELEMENT
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу. Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Turkmanqishloq, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Global Avenue
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм. Первоначальный взнос 10% и Рассрочка на 48 месяцев  этажность : 6 Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3 м . Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.