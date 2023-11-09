Новостройки в Самаркандский район, Узбекистан

"Атмосфера" с девятью этажами архитектурной изысканности возвышается, отражая роскошь и комфорт. Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные квартиры и дома, каждое из которых представляет собой сочетание стиля и функциональности.
В "ЖК Атмосфера" доступность сочетается с роскошью, что делает его идеальным местом для дома вашей мечты. Наша приверженность созданию комфортной среды обитания отражена во многих удобствах, включая систему внутренней связи для повышения безопасности.
Семьи с детьми превращают «ЖК Атмосфера» в рай радости. Наша хорошо спроектированная игровая площадка и детская комната обеспечивают комфортную среду для игр, обучения и развития ваших малышей.
Парковка без проблем благодаря специальной парковке, которая обеспечивает безопасное место для вашего автомобиля, не беспокоясь о неудобствах парковки.
Ваша безопасность очень важна для нас. «ЖК Атмосфера» оснащен безопасными устройствами наблюдения и системами видеонаблюдения, что обеспечивает безопасные условия проживания для вас и ваших близких.
Добро пожаловать в жилой комплекс «XAVAS», разработанный компанией «ELIT ECO СITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам.
9-этажный возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты.
В "XAVAS" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким.
Семьям с детьми понравится "XAVAS".
Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений.
Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки.
Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном.
Выбирайте «XAVAS» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно.
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире.
На крышах установлены отдельные солнечные панели.
Современный лифт.
12-этажный дом.
Беспроцентная рассрочка.
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.
Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.
Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.
Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг.
Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.
Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм.
Первоначальный взнос 10% и
Рассрочка на 48 месяцев
этажность : 6
Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .
Год постройки /сдачи: 2025гг
санузел :разделный .
состояние квартир: черная штукатурка
высота потолков :3 м .
Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.