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ELIT ECO СITY

Buxoro viloyati, Buxoro sh. Arabon ko'chasi, 17-uy
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ELIT ECO СITY
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Тип компании
Застройщик
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Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ELIT ECO СITY
Добро пожаловать в жилой комплекс «XAVAS», разработанный компанией «ELIT ECO СITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 9-этажный возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты. В "XAVAS" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким. Семьям с детьми понравится "XAVAS". Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном. Выбирайте «XAVAS» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно. 
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Азиз Мухтарович
Азиз Мухтарович
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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